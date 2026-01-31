Златото и среброто се сринаха, пазарите реагираха на избора на Тръмп за шеф на Фед

Бягат ли инвеститорите от ''сигурните убежища''

Цените на златото и среброто се сринаха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп номинира Кевин Уорш за нов председател на Федералния резерв. На този фон европейските борси приключиха седмицата с ръст, докато Уолстрийт отстъпи, пише БГНЕС.

Бягство от „сигурните убежища“

Благородните метали, възприемани като защита в периоди на несигурност, започнаха да поевтиняват веднага след появата и последвалото потвърждение на информацията за номинацията на Уорш като наследник на Джером Пауъл.

Тръмп обяви решението си в социалните мрежи, като определи Уорш – бивш инвестиционен банкер в „Морган Стенли“ и управител във Фед – като бъдещ „един от най-великите председатели“ на централната банка.

Според директора „Изследвания“ в XTB Катлийн Брукс, изборът може да вдъхне надежда, че независимостта на Федералния резерв ще бъде запазена.

Опасения около независимостта на Фед

Предишните остри нападки на Тръмп срещу настоящия председател Джером Пауъл, чийто мандат изтича през май, засилиха притесненията, че паричната политика на САЩ може да бъде поставена под политически натиск, което носи инфлационни рискове.

Рязък спад на благородните метали

След силното поскъпване през последните дни цените обърнаха посоката:

Златото поевтиня с до 12% и падна под 5000 долара за тройунция, след като през януари достигна рекорд от близо 5600 долара.

Среброто загуби около 30% от стойността си и се търгуваше около 82 долара, след като ден по-рано беше на исторически връх.

Волатилна седмица за световните пазари

Инвеститорите реагираха на отслабващия долар, геополитическото напрежение, изказванията на Тръмп за мита и риска от спиране на работата на федералното правителство на САЩ.

Натиск върху технологичния сектор

Азиатските борси отчетоха значителни загуби след спада на Уолстрийт, воден от технологични компании на фона на нови притеснения около мащабните инвестиции в изкуствен интелект.

Въпреки добрите резултати на „Мета“, „Самсунг“ и SK Hynix, акциите на „Майкрософт“ поевтиняха заради съмнения, че инвестициите ѝ в изкуствен интелект може да не донесат очакваната възвръщаемост.

Опасения от пазарен балон

Анализатори предупреждават, че оценките на компаниите остават прекалено високи и че пазарите може да се намират в балон след години на ръст, воден основно от технологичния сектор.

Доларът поскъпна след номинацията

Щатската валута се засили след новината за Уорш. Според валутния стратег Фавад Разакзада от Forex.com, номинацията намалява част от рисковете за долара, но несигурността около икономическата политика на САЩ и тарифната реторика на Тръмп продължават да тежат върху валутата.

Силен ръст при „Веризон“

Акциите на „Веризон“ скочиха с 11,8%, след като компанията отчете най-силния си тримесечен ръст на абонаментите за мобилни и широколентови услуги от 2019 г.

