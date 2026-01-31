САЩ отново изпаднаха в бюджетна парализа, но с надежда за бързо решение

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Съединените щати отново се намират в състояние на бюджетна парализа, след като федералното правителство частично преустанови работа точно в полунощ източноамериканско време (7:00 ч. българско време). Новината бе съобщена от агенциите Франс прес и Ройтерс.
Причината за поредното спиране на държавната администрация е отказът на демократическото малцинство да подкрепи бюджета за вътрешната сигурност. Демократите настояват в него да бъдат включени мерки за ограничаване на правомощията на имиграционните власти, след като този месец техни служители убиха двама души в град Минеаполис.
Настоящата ситуация се развива едва три месеца след края на най-дългата бюджетна парализа в историята на САЩ, която продължи рекордните 43 дни. Този път обаче надеждите са кризата да бъде краткотрайна.
Ключово гласуване в Камарата на представителите се очаква след два дни. Вчера Сенатът вече одобри пакет от закони, договорен като компромис между президента републиканец Доналд Тръмп и демократическата опозиция. Очаква се долната камара на Конгреса да даде зелена светлина на законодателството в понеделник, след което то да бъде подписано в кратък срок от президента.
Ако процедурата бъде завършена по план, федералното правителство може бързо да възобнови пълната си дейност и страната да избегне нов продължителен институционален блокаж.
