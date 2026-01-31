Продават активи на една от най-големите измамници в историята

Сред тях са скъпи чанти и яхта

Две луксозни чанти Birkin и яхта за милиони са сред активите на виетнамската бизнесдама Труонг Ми Лан, които властите във Виетнам се опитват да продадат, за да компенсират част от средствата, източени при едно от най-големите финансови престъпления в историята на страната, съобщава BBC.

Труонг Ми Лан изтърпява доживотна присъда за злоупотреби с огромни суми от банковата система и е осъдена да върне 27 млрд. долара. Според обвинението тя е контролирала тайно Saigon Commercial Bank в продължение на повече от десет години и чрез мрежа от фиктивни компании е изтеглила кредити и средства на обща стойност около 44 млрд. долара.

Първоначално бизнесдамата беше осъдена на смърт през април 2024 г., но през юни миналата година присъдата беше заменена с доживотен затвор, след като Виетнам премахна смъртното наказание за част от престъпленията.

По информация на BBC властите в Хошимин подготвят оценка на стойността на двете чанти Hermès Birkin от крокодилска кожа, които могат да струват стотици хиляди долари. Паралелно с това луксозната й яхта ще бъде предложена на търг с начална цена от 49,3 млрд. виетнамски донга, или около 1,9 млн. долара.

Процесът срещу Труонг Ми Лан е смятан за най-резонансния в рамките на антикорупционната кампания във Виетнам. По делото бяха съдени още над 80 души, включително нейни близки, като всички бяха признати за виновни.

След произнасянето на присъдата властите са конфискували над 1200 нейни актива – от фирмени дялове и недвижими имоти до луксозни вещи и плавателни съдове. Целта е да се възстановят щетите и да бъдат компенсирани пострадалите от мащабната финансова измама.

