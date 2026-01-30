BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1968 BGN
Петрол
67.2 $/барел
Bitcoin
$82,884.7
Последвайте ни
1 USD
1.1968 BGN
Петрол
67.2 $/барел
Bitcoin
$82,884.7
Свят Среброто поевтиня под 100 долара след рекордните си нива

Среброто поевтиня под 100 долара след рекордните си нива

Свят

bTV Бизнес екип

Спадът отразява сходно движение и при златото

Цената на среброто спадна под 100 долара за тройунция на фона на реализиране на печалби и след като инвеститорите бяха успокоени от съобщенията за избора на президента на САЩ Доналд Тръмп за нов председател на Федералния резерв, посочват анализатори.

Ето какви са новите цени на паркирането в синя и зелена зона в София

Среброто поевтиня с над 15% до 98,07 долара за тройунция, след като още в четвъртък тръгна надолу, малко след като достигна рекорд над 120 долара, съобщи БГНЕС.

Тръмп избра: Това ли ще е новият президент на федералния резерв?

Спадът отразява сходно движение и при златото, което също достигна исторически връх през тази седмица.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата