Среброто поевтиня под 100 долара след рекордните си нива

Спадът отразява сходно движение и при златото

Цената на среброто спадна под 100 долара за тройунция на фона на реализиране на печалби и след като инвеститорите бяха успокоени от съобщенията за избора на президента на САЩ Доналд Тръмп за нов председател на Федералния резерв, посочват анализатори.

Среброто поевтиня с над 15% до 98,07 долара за тройунция, след като още в четвъртък тръгна надолу, малко след като достигна рекорд над 120 долара, съобщи БГНЕС.

Спадът отразява сходно движение и при златото, което също достигна исторически връх през тази седмица.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN