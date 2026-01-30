Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Среброто поевтиня под 100 долара след рекордните си нива
Спадът отразява сходно движение и при златото
Цената на среброто спадна под 100 долара за тройунция на фона на реализиране на печалби и след като инвеститорите бяха успокоени от съобщенията за избора на президента на САЩ Доналд Тръмп за нов председател на Федералния резерв, посочват анализатори.
Среброто поевтиня с над 15% до 98,07 долара за тройунция, след като още в четвъртък тръгна надолу, малко след като достигна рекорд над 120 долара, съобщи БГНЕС.
Спадът отразява сходно движение и при златото, което също достигна исторически връх през тази седмица.
