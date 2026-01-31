BGN → EUR
Блясък Мистерията зад хонорарите на Катрин О’Хара: Колко всъщност спечели от „Сам вкъщи“?

Мистерията зад хонорарите на Катрин О’Хара: Колко всъщност спечели от „Сам вкъщи“?

Блясък

bTV Бизнес екип

От символичния хонорар на Джон Кенди до слуховете за 2 млн. в продължението на „Бийтълджус“

Катрин О’Хара остава една от най-разпознаваемите и обичани актриси в киното, а ролите ѝ в култови филми като Beetlejuice и Сам вкъщи са се превърнали в истински символи на цели поколения зрители. Въпреки това, конкретните детайли около нейното заплащане за тези продукции в по-голямата си част остават извън публичното пространство.

„Beetlejuice“ и завръщането към Делия Дийц

Заплатите на актьорския състав за оригиналния Beetlejuice от 1988 г. никога не са били официално разкривани, включително и хонорарът на Катрин О’Хара за ролята ѝ на Делия Дийц. Същото важи и за участието ѝ в продължението Beetlejuice Beetlejuice. През годините се появиха информации от холивудски клюкарски сайтове, според които актрисата е получила около 2 милиона долара за участието си в продължението, но тези твърдения не са потвърдени официално, пише Page Six.

„Сам вкъщи“ – емблематична роля, но малко известни детайли

Франчайзът „Сам вкъщи“ нямаше да е същият без легендарните викове на Катрин О’Хара „КЕВИН!“, които се превърнаха в запазена марка на поредицата. Въпреки това, хонорарите на актрисата за Сам вкъщи и Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк никога не са били официално оповестявани.

Известно е, че по-голямата част от заплатите на актьорския състав за първия филм от 1990 г. не са публични, с изключение на няколко случая. Даниел Стърн разкрива в мемоарите си от 2024 г., че е получил 300 000 долара за шест седмици снимки, а Business Insider съобщи през 2023 г., че Джон Кенди е получил едва 414 долара за запомнящото се си камео като Гас Полински.

За Сам вкъщи 2 Стърн твърди, че е успял да договори 1,5 милиона долара и 1% от брутните приходи, докато Джо Пеши е получил между 2 и 3 милиона долара плюс процент от печалбите, а Маколи Кълкин - 5 милиона долара и 5% от брутните приходи. Всички тези данни произлизат от мемоарите на Стърн.

Катрин О'Хара:

По-малко пари, но по-кратък ангажимент

По-късно самата Катрин О’Хара хвърля повече светлина върху ситуацията около Сам вкъщи 2. В участие в подкаста „UnWrapped“ на TheWrap, където промотира новия си сериал на Apple TV+ „The Studio“, актрисата разказва, че е получила „много по-малко пари“ за продължението, но по собствено желание.

Тя обяснява, че винаги е предпочитала по-кратки снимачни графици, дори това да означава по-нисък хонорар. По думите ѝ, основният ѝ контакт с ръководители на студиа е именно в началото на проектите, когато се опитва да договори по-добър график и по-малко време на снимачната площадка.

О’Хара си спомня, че по време на първия филм е прекарвала дълги периоди в чакане, често далеч от снимачната площадка, което за нея е било изтощително - особено в епоха преди мобилните телефони. Въпреки любовта си към Чикаго, тя не е искала да повтаря този опит.

За продължението ѝ е бил предложен тримесечен ангажимент срещу „добра сума пари“, но актрисата помолила снимачният график да бъде съкратен. В крайна сметка той бил намален до около месец, макар че самата тя не си спомня точната продължителност.

„Просто не обичам да се мотая наоколо и да не правя нищо“, казва тя.

In memoriam: През годините Катрин О'Хара остава сред най-печелившите актьори в „Сам вкъщи“

Колко струва богатството Катрин О’Хара през 2026 г.?

Към 2026 г., според Celebrity Net Worth, нетното състояние на Катрин О’Хара се оценява на около 10 милиона долара. Макар че сумата може да изглежда скромна в сравнение със звездите от блокбъстъри, тя отразява кариера, изградена върху дълголетие, престиж и постоянна работа, а не върху единични, шумни договори.

Значителна част от богатството ѝ е свързана с недвижими имоти. О’Хара и съпругът ѝ, художникът на продукцията Бо Уелч, са закупили дома си в Брентвуд, Лос Анджелис, през 1994 г. за 1,25 милиона долара. Подобни имоти в района днес се продават за близо 4 милиона долара, което превръща жилището в ценна дългосрочна инвестиция.

