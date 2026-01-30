Златото поевтиня с 5%

Златото се оттегли до 5 107,79 долара за тройунция

Цената на златото се понижи с пет процента в ранната търговия в петък, като продължи спада си след рязкото поскъпване до рекордни нива по-рано тази седмица, подкрепено от статута му на сигурно убежище за инвеститорите.

Златото се оттегли до 5 107,79 долара за тройунция, след спад още в четвъртък, когато цената се понижи от историческия връх от 5 595,47 долара.

„Цените на златото се понижават, тъй като инвеститорите се стремят да реализират печалби“, коментира анализаторът от Hargreaves Lansdown Аарин Чиекри, цитиран от БГНЕС.

