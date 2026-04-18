Купувай сега, мисли после: Уолстрийт обяви войната за приключила

Как Ормузкият проток отприщи най-бързото рали на годината без войната реално да е приключила

През по-голямата част от изминалата седмица пазарите се държаха така, сякаш войната с Иран вече е в историята. Индексите не просто се възстановиха — те преминаха в режим на еуфория.

S&P 500 записа трети пореден исторически връх. Nasdaq Composite влезе в най-дългата си печеливша серия от 1992 г. насам. А всичко това се случи, докато геополитическата несигурност в Близкия изток формално остава.

Какво промени настроението толкова рязко?

Пазарната еуфория има конкретен източник: надеждата, че прекратяването на огъня ще позволи възстановяване на петролните потоци през Ормузкия проток, който е най-важната артерия за световния петролен транспорт. В петък иранският външен министър обяви, че протокът ще бъде „напълно отворен“ за търговски транзит до края на примирието. Това беше достатъчно.

Цените на петрола се сринаха. Акциите скочиха.

Световният бенчмарк Brent Crude падна с над 9% до $90.38 за барел — най-ниското ниво от повече от месец. Междувременно Dow Jones Industrial Average се изстреля с 869 пункта и изтри всички загуби от началото на конфликта.

Прекратяването на огъня и „психологията на облекчението“

Президентът Доналд Тръмп обяви, че Израел и Ливан са постигнали 10-дневно прекратяване на огъня. Въпреки че американската военноморска блокада остава, пазарите избират да гледат отвъд рисковете.

Логиката е проста - ако най-лошото за петрола е зад гърба ни, глобалните икономически щети може да се окажат по-ограничени от очакваното. Това дава въздух и на централните банки.

S&P 500 е нагоре с над 12% от дъното си на 30 март — не просто възстановяване, а ускорение.

Техническият фактор: алгоритмите се включиха

Част от ралито няма нищо общо с геополитиката. Когато волатилността спадна, алгоритмичните стратегии автоматично започнаха да изкупуват акции. Това т.нар. „принудително купуване“ усили инерцията. Колкото повече пазарът растеше, толкова повече системи се включваха в покупките. Получава се снежна топка.

„Купувай при спад“ – навикът на последната година

През последната година трейдърите на Уолстрийт бяха „обучени“ да купуват всеки спад с очакването, че Белият дом ще смекчи рисковите решения, ако пазарите реагират твърде негативно.

Войната с Иран за момент счупи тази логика, защото това не е риск, от който президентът може просто да се „откаже“. Но в последните седмици сигналите от Вашингтон, че ескалацията намалява, върнаха стария рефлекс. Резултатът: агресивно купуване на дъното.

Сезонът на отчетите и завръщането на AI ентусиазма

Около 10% от компаниите в S&P 500 вече са отчели резултати. 88% от тях надминават очакванията за печалба на акция. Корпоративна Америка продължава да показва устойчивост

В същото време настроенията около изкуствения интелект, които се охлаждаха месеци наред, отново се обръщат. Очакванията за търсене на изчислителна мощ и изграждане на центрове за данни връщат технологичните акции в центъра на вниманието, основна причина Nasdaq да достигне нов връх.

Страхът се превърна в алчност

Индикаторите за пазарно настроение показват рязка промяна: от „екстремен страх“ през март към „алчност“ в края на седмицата. Това, което движи пазара сега, не е толкова анализ, колкото инерция и страх от изпускане на възможността (FOMO).

Никой не иска да остане извън ралито.

Разминаването между Уолстрийт и реалността

Докато инвеститорите празнуват, цените на бензина за потребителите остават високи. Производственият капацитет в региона е пострадал. Несигурността около трайността на примирието остава.

Но пазарът избира да игнорира тези рискове. Разликата между Мейн Стрийт и Уолстрийт се разширява: едните усещат по-скъпото гориво, другите рекордни портфейли. Пазарите не чакат яснота. Те търгуват очаквания. А тази седмица очакването беше едно, че най-лошото е минало. Дали това е вярно, ще стане ясно по-късно. Но Уолстрийт вече направи своя залог.