Бонусите на Уолстрийт през 2025 г. достигнаха рекордните 246 900 долара

Тази година се оказа разтърсваща за пазарите

Средният бонус на Уолстрийт нарасна до рекордните 246 900 долара през 2025 г., след като печалбите рязко се увеличиха, съобщи в четвъртък контролерът на щата Ню Йорк, цитирано от AP News.

Средното възнаграждение е с 6 % по-високо, или с почти 15 000 долара повече, спрямо предходната година. Бонусният пул на Уолстрийт достигна рекордните 49,2 милиарда долара през 2025 г., което е ръст от 9 %, показва годишната оценка на контролера Томас ДиНаполи за бонусите, изплатени на служителите в сектора на ценните книжа, работещи в град Ню Йорк.

ДиНаполи, демократ, отбеляза, че увеличенията отразяват ръст от над 30 % на печалбите на Уолстрийт през миналата година – до 65,1 милиарда долара.

"Уолстрийт се представи силно през по-голямата част от миналата година, въпреки всички продължаващи вътрешни и международни сътресения", каза ДиНаполи в подготвено изявление.

Волатилен, но печеливш пазар

Въпреки няколкото исторически понижения, породени от опасения около митата на президента Доналд Тръмп, лихвените проценти и възможния балон в технологиите с изкуствен интелект, годината беше благоприятна за инвеститорите, които издържаха на колебанията.

Фондовете, следящи индекса S&P 500 и заемащи централно място в много пенсионни планове 401(k), реализираха доходност от близо 18 % през 2025 г. и поставиха рекорд на 24 декември. Това е третата поредна година с високи резултати.

Оценка на експертите

Крис Конърс, управляващ директор в консултантската фирма по възнаграждения Johnson Associates, заяви, че оценките за бонусите не са изненада с оглед на тенденциите на Уолстрийт.

"Мисля, че 2025 г. беше страхотна година, вероятно най-добрият период от 2021 г. насам за много фирми на Уолстрийт. Търговията, в частност, имаше изключителна година", заяви Конърс.

Конърс отбеляза, че бонусите съставляват значителна част от възнагражденията на много професионалисти във финансовия сектор, който силно разчита на стимули.

Данъчен ефект и бъдещи рискове

Уолстрийт е основен двигател на икономиката на Ню Йорк и важен източник на данъчни приходи както за града, така и за щата. ДиНаполи изчислява, че бонусите за 2025 г. ще донесат допълнително 199 милиона долара приходи от щатски данък върху доходите и още 91 милиона долара за града спрямо предходната година.

