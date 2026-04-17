Цената на петрола се понижи рязко с почти 10%

Фючърсите на суровия петрол тип Брент се сринаха до 90,93 долара за барел

Цените на петрола се понижиха рязко с около 9 на сто, удължавайки тенденцията на поевтиняване, след като иранският външен министър заяви, че проходът за всички търговски кораби през Ормузкия проток ще остане отворен до края на периода на примирието в Ливан.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент се сринаха с 8,46 долара, или 8,5 на сто, до 90,93 долара за барел към 16:00, като за кратко дори бяха под прага от 90 долара аз барел, предаде БТА.

Котировките на американския лек суров петрол отчетоха рязък спад с 8,87 долара, или 9,4 на сто, до 85,82 долара за барел.