Кървава баня: Над 1 трилион долара се изпариха от криптопазара

Какво стои зад срива на биткойн?

Миналата есен биткойнът чупеше рекорди като достигна 126 000 долара. Биткойнът падна до малко над 60 000 долара на фона на вълни от продажби. Това изтри пазарната капитализация от над 1,2 трилиона долара за осем месеца и заличи всички печалби през втория мандат на президента Доналд Тръмп, пише CNN.

В петък биткойнът достигна най-ниското си ниво от времето преди преизбирането на Тръмп през 2024 г.

Как се промени пазарът на криптовалутите?

Биткойнът е спаднал с почти 30% тази година и с повече от 6%, откакто Тръмп встъпи в длъжност. Междувременно S&P 500 е нараснал с близо 10% тази година и с 30% от началото на втория мандат на Тръмп.

Осеммесечното неразположение след последния рекорден връх на биткойн накара някои инвеститори да продадат своите активи, докато други преоценяват ролята, която криптовалутите могат да играят в портфолиото. Водещият биткойн ETF на BlackRock отчиташе ежедневни нетни отливи във всяка търговска сесия от 15 май до 3 юни, според данни на Farside Investors.

Биткойнът се покачи в началото на войната с Иран в края на февруари, което накара анализаторите да се замислят дали ще си възвърне статута на вид дигитално злато или ще се предпази от несигурността. Но оттогава криптовалутата се отказа от тези печалби.

Междувременно американските акции се възстановиха от първоначалния спад, свързан с войната, и достигнаха серия от рекордни върхове. Цената на златото е без промяна тази година, но е нараснала с 60%, откакто Тръмп встъпи в длъжност.

Какво стои зад срива?

Снимка: EPA/iStock

След внезапния срив на 10 октомври, при който бяха ликвидирани позиции за милиарди долари, пазарът на криптовалути още не се е възстановил. Докато акции и злато се представят по-добре, криптото остава под натиск. Основните причини за спада са няколко:

1. Масови ликвидации

При рязък спад много трейдъри, които търгуват с ливъридж (заеми), биват автоматично затворени от борсите. Това засилва падането. Само за няколко дни са ликвидирани около 2.5 млрд. долара дълги позиции в биткойн Това ускорява спада още повече.

2. Макроикономически натиск (лихви и инфлация)

Очакванията за по-високи лихви в САЩ натискат рисковите активи. Силна инфлация и силен пазар на труда водят до вероятност лихвите да останат високи по-дълго. По-високите лихви правят криптовалутите по-малко привлекателни

Федералният резерв играе ключова роля, защото криптото обикновено се представя по-добре при „евтина ликвидност“ и ниски лихви.

3. По-слаб интерес към крипто (смяна на фокуса)

Инвеститорите се насочват към други „горещи“ теми като изкуствен интелект и големите IPO сделки. Това намалява вниманието и капитала към крипто сектора.

4. Проблеми и сигнали от големи компании

Акциите на Coinbase са паднали с около 30% за годината. Компанията Strategy (MicroStrategy) първо продаде малко биткойн, което уплаши пазара. После отново купи 1550 BTC, което временно стабилизира цената

5. Пазарна психология и ефект на верижни реакции

Когато цената пада ликвидациите се увеличават, доверието пада и съответно спадът се ускорява.

Какво се случва при други криптовалути?

Някои проекти дори растат въпреки спада, например HYPE (свързан с борсата Hyperliquid) е нагоре ~150% за годината.

Най-важният потенциален фактор, който може да обърне нещата, е ново законодателство в САЩ. Законът CLARITY (регулаторна рамка за крипто пазара) ще даде яснота за правилата и институционалните инвеститори. Може да засегне и стабилните монети (stablecoins) и мрежи като Ethereum. Ако бъде приет, може да доведе до нов приток на капитал.