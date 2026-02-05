BGN → EUR
Сривът на биткойн може да предизвика „смъртоносна спирала" за цялата икономика

Сривът на биткойн може да предизвика „смъртоносна спирала“ за цялата икономика

Свят

bTV Бизнес екип

Дигиталният актив е в най-дългата му губеща серия от 2018 г. насам

Водещата криптовалута биткойн започна изключително лошо годината. Дигиталният актив е поевтинял с близо 14% от началото на 2026 г. и с почти 40% от историческия си връх от над 120 000 долара през октомври - най-дългата му губеща серия от 2018 г. насам. Само днес спадът е почти 3%.

Това е сигнал за събуждане за инвеститорите, заложили сериозно на криптопазара с очакване за по-лека регулация по време на втория мандат на президента Доналд Тръмп. пише БГНЕС, цитиран от "Футуризъм". Белият дом дори създаде „Стратегически биткойн резерв“, изграден основно от конфискувани активи, а самият Тръмп спечели значително от криптосвързани бизнес начинания.

Според Майкъл Бъри - инвеститорът, прочул се със залога си срещу жилищния пазар преди срива през 2008 г. - това може да е знак за задаващо се бедствие. Той смята, че корекциите в цените на златото и среброто след дълъг ръст може да са свързани с проблемите на биткойн, тъй като фючърсите върху метали не винаги са обезпечени с физически активи.

Тазгодишните олимпийски медали са най-скъпите в историята на Игрите

„Отвратителни сценарии вече изглеждат възможни. Няма реална причина биткойнът да забави или спре спада си“, пише той, предупреждавайки, че нов спад от 10% може да удари сериозно най-голямата корпоративна биткойн съкровищница Strategy Inc. Предупреждението идва на фона на турбуленции на Уолстрийт. Доларът достигна четиригодишно дъно, докато инвеститорите търсят по-сигурни пазари, особено в Европа, заради нестабилната парична политика на Тръмп.

Ваня и Жени Джаферович: Животът е борба, ако не работиш, ще фалираш

Ако цената падне под 70 000 долара, финансовият сектор може да понесе тежки загуби, допълва "Футуризъм". При спад под 50 000 долара копачите може да бъдат принудени да прекратят дейност.

