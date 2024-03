Какво държат в инвестиционните си портфейли трима велики инвеститори

Ако не се чувствате достатъчно подготвени сами да направите своите инвестиционни портфейли, то можете да следвате стъпките на тези супербогаташи

Другите основни позиции на Бъфет включват - Bank Of America Corp с дял от 9,02%, American Express Co с тегло от 7,22% и Coca Cola с дял от 7,14%. Определено представянето на Бъфет и неговия фонд може да са изложени на известни проблеми през новата година, заради потенциалните проблеми, пред които е изправена най-голямата му позиция – Apple. Компанията имаше феноменален успех през 2023 г., като акциите се повишиха с близо 50%.

SC Fundamental Value Fund. Дейвид Айнхорн е един от най-успешните мениджъри на хедж фондове за дълги/къси акции през последното десетилетие.

Той също е относително концентриран в избора си, като първите пет позиции в портфейла му заемат тегло от близо 60% от средствата. И тук позиция номер едно в портфейла е със „свръхтегло“ от близо 30% - инвестирани в Green Brick Partners Inc. – голяма строителна компания. Определено този залог на Айнхорн, му се е отплатил добре, след като акциите на компанията са поскъпнали с близо 85% през последната една година. За последните пет години пък, акциите на компанията са поскъпнали със значителните 493,7%. Рекордните цени на имотите в САЩ, както и перспективите за понижение на лихвите през следващата година, са фактори, които е много вероятно да продължат да поддържат добри перспективите пред строителя на имоти и през следващата година.

Consol Energy Inc. – втората най-голяма позиция в портфейла на Greenlight, е с процентно тегло от 14,3%. И тук фондът е най-големия институционален инвеститор в компанията, като отново делът намалява през последното тримесечие – с 16%. Ръстът на акциите на въглищната компания за последната година отново е забележителен, като възлиза на близо 79%. За последните пет години акциите на компанията са поскъпнали с цели 215%.



Третата най-голяма позиция в портфейла на Айнхорн, с тегло от 8,7% е застрахователната компания - Brighthouse Financial Inc. Този залог обаче, все още не се е отплатил особено, през последната една година, когато акциите на компанията са се запазили почти без промяна. За последните пет години, те са поскъпнали с близо 40%.

Бил Акман



Мениджърът на хедж фонд, милиардерът Бил Акман, който ръководи Pershing Square Capital Management, в момента с размер от 14 млрд. долара също е много концентриран в подбора на компании. Има само осем акции в портфейла си. Фондът му е генерирал 28% годишна възвръщаемост през последните пет години. Това е повече от два пъти доходността на S&P 500 за това време.



Бил Акман е оптимистично настроен към американския пазар. Портфолиото на Pershing Square е изградено върху големи позиции в Chipotle Mexican Grill, верига мексикански ресторанти (16,5% от портфолиото) и Restaurant Brands International, която притежава Tim Hortons, Burger King, Popeyes Louisiana Kitchen и Firehouse Subs (14,7%). Тези компании съставляват над 31% от притежанията на Pershing Square.

За разлика от Уорън Бъфет, който държи Apple като най-големия акционерен холдинг на Berkshire Hathaway, Акман възприема по-балансиран подход с другите си дялове. Следващите четири тикера варират между 10,6% и 14,6% от портфолиото на Pershing Square:



Хотелиерски бизнес с няколко марки хотели и курорти по целия свят.



Lowe's Companies (13,8%): Вторият по големина търговец на дребно за подобряване на дома в САЩ



Howard Hughes Holdings (12,9%): диверсифициран строителен предприемач.



