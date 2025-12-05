Компаниите, които печелят от бума на AI, не са технологичните

Новото злато на AI индустрията

В продължение на близо век характерните жълти багери и булдозери на Caterpillar бяха неизменната ѝ визитна картичка. Днес обаче един различен продукт вдига оборотите – генераторите, без които бумът на изкуствения интелект просто не може да съществува.

Новото злато на AI индустрията

На стотици строителни обекти за дата центрове в цяла САЩ Caterpillar, заедно с Cummins, Generac и Rolls-Royce, доставя десетки гигантски машини. Част от тях могат да захранят над 1000 домакинства и гарантират, че AI моделите и облачните услуги няма да спират дори за секунда.

Оказва се, че именно тези „тежки“ устройства носят най-солидните приходи от AI бума.

Докато технологичните гиганти влагат стотици милиарди в развитие на модели и инфраструктура, значителна част от парите всъщност се озовават у… строителите, работниците и производителите на оборудване. Индустриални компании, често смятани за скучни и далеч от хайпа около AI, се превръщат в реалните печеливши.

Доходност, надминаваща Big Tech

И Caterpillar, и Cummins изпреварват индекса S&P 500 през последната година. Акциите им поскъпват повече дори от тези на големите им клиенти – Amazon, Meta и Microsoft. Ситуацията силно напомня времето на Калифорнийската златна треска: печелят не търсачите на злато, а продавачите на кирки и лопати.

Но дилърите на „кирики и лопати“ в ерата на изкуствения интелект са производителите на генератори, турбини, електрически системи и инфраструктура.

Нетехнологичните победители в сянка

Вълната от разходи за AI издига нагоре и други сектори: компании като Primoris и Dycom Industries, които полагат тръби и оптична свързаност, са в подем.

Но генераторните производители се оказват най-добре позиционирани – хиперскейлърите строят все по-енергоемки центрове, а необходимостта от резервно и извънмрежово електрозахранване расте експоненциално.

„Производството на електроенергия никога не е виждало такъв мащаб“, казва Том Шепърд, ръководител дейност „Дата центрове“ в Cummins.

Спасителна сламка за индустриалците

Само преди десетилетие Шепърд ръководи регионален бизнес за 50 млн. долара, продавайки системи предимно на болници и пречиствателни станции. Днес Alphabet има над две дузини действащи или планирани дата центрове в САЩ и увеличава капиталовите си разходи до поне 91 млрд. долара за 2025 г.

Глобално се очаква 7 трилиона долара да бъдат вложени в дата центрове до 2030 г., сочат данни на McKinsey.

Търсенето е толкова голямо, че ако всички разрешени за строеж центрове в САЩ заработят, електропотреблението им може да се изравни с това на целия щат Флорида.

Продажбите на емблематичните камионни двигатели на Cummins намаляват, но компанията отчита 2,6 млрд. долара приходи от оборудване за електропроизводство само за дата центрове и очаква 30–35% ръст тази година.

При Caterpillar делът на продажбите от електропроизводство расте от 8,4% през 2021 г. до над 14% през 2024 г. Rolls-Royce също бележи рекорди – 46% ръст в продажбите за дата центрове само за година.

Акциите на Cat и Cummins достигнаха исторически върхове тази седмица – съответно над 590 долара и над 507 долара.

Оптимизъм, но и първи предупреждения

Анализаторите стават все по-положителни – делът на препоръките „купувай“ за Cat се покачва от 41% до 54%, а за Cummins – от една трета до половината.

Но има и предупреждения. Morgan Stanley изчислява, че подразделението за електропроизводство на Cat се оценява между 60 и 100 пъти печалбата – съотношение далеч по-високо от това на Nvidia (25х) или GE Vernova (28х).

Въпреки това ръководството остава спокойно. Обемът на поръчките на Cat достига почти 40 млрд. долара, почти три пъти повече от преди пет години.

Индустрия, която расте по-бързо от капацитета си

За да посрещнат търсенето, Cat инвестира 725 млн. долара в разширяване на завода си в Лафайет, Индиана, което ще удвои производството на двигатели до 2027 г. Подобни разширения текат и при Rolls-Royce, както и в глобалните обекти на Cummins в Индия, Англия и САЩ.

Поради бавната електрификация много клиенти искат не просто генератори, а цялостни енергийни решения – газови турбини, батерии, инвертори, системи за управление. А доставчиците вече могат да произвеждат турбини, които да работят непрекъснато месеци или дори години.

„Най-голямото ограничение вече е физическата способност на обществото ни да изгради такава инфраструктура“, казва Шепърд.

Днес, в разгара на AI революцията, се оказва, че най-големите печеливши не са тези, които пишат кода, а тези, които изграждат и захранват мястото, където той работи. Индустриалните гиганти отново се оказват в центъра на следващата голяма трансформация – и този път светът внимателно гледа към тях.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN