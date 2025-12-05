BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.67652 BGN
Петрол
62.77 $/барел
Bitcoin
$92,678.5
Последвайте ни
1 USD
1.67652 BGN
Петрол
62.77 $/барел
Bitcoin
$92,678.5
Свят Световното производство на зърнени култури ще премине за първи път прага от 3 млрд. тона

Световното производство на зърнени култури ще премине за първи път прага от 3 млрд. тона

Свят

btv Бизнес

Това е благодарение на по-големите от очакваните реколти от пшеница

Благодарение на по-големите от очакваните реколти от пшеница, особено в Аржентина, се очаква световното производство на зърнени култури да надхвърли границата от три милиарда тона за първи път, увеличавайки се с 4,9 на сто до 3,003 милиарда тона. Това сочи прогноза за световните пазари на зърнени култури през 2025 г., която Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) публикува днес.

Проучване: Европейците купуват замразени храни, за да намалят разхищението

Очаква се производството на едро зърно и ориз да се увеличи спрямо предходната година, като ръстът на световното производство на ориз е прогнозиран на 1,6 на сто, воден от Бангладеш, Бразилия, Китай, Индия и Индонезия, пише БТА.

Новият бюлетин за предлагането и търсенето на зърнени култури предлага и предварителни актуализации за тенденциите в текущия сезон на зимната пшеница в северното полукълбо и засаждането на едрозърнести култури в южното полукълбо.

Очаква се световното потребление на зърнени култури през 2025/26 г. да се увеличи с 2,1 на сто спрямо предходната година. Въз основа на актуализираните прогнози се очаква световните запаси от зърнени култури да се увеличат с 6,5 на сто до рекордните 925,5 милиона тона, докато новата прогноза за световната търговия със зърнени култури през 2025/26 г. сочи увеличение от 3,3 на сто до 500,6 милиона тона.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата