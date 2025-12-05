Рискува ли Европа: Кои страни инвестират най-много?

България е една от 9 страни, които имат по-малко от 10 000 евро спестявания на капиталовите пазари на човек

В Европа навиците за инвестиране се различават значително. Търговската организация Асоциацията за финансови пазари в Европа (AFME) използва „Индикатор за инвестиции на домакинския пазар“, за да измери каква част от спестяванията на домакинствата се насочват към инструменти на капиталовите пазари, пише Euronews.

Дания и Швеция водят

Снимка: Getty Images / iStock

Според доклада на AFME за Съюза на капиталовите пазари, финансовите активи на домакинствата в ЕС са били почти равни по размер на БВП на блока през първата половина на 2025 г., достигайки 94% от общата стойност.

Докладът идва в момент, когато ЕС обсъжда как най-добре да структурира капиталовите си пазари, за да позволи на инвестициите да се вливат в критични сектори в целия блок. Сред страните от ЕС съотношението варира от 16% в Румъния до 194% в Дания и Швеция. Нидерландия следва със 164%.

Тези три страни се открояват значително пред останалите, като Италия, на четвърто място, има съотношение от 119%.

В долната част на класацията, спестяванията в пазарни инструменти като процент от БВП са 16% в Румъния. Следват Литва с 18% и България с 20%.

Съотношението е 122% във Великобритания, която вече не е страна от ЕС.

Държавите, които отчитат високи нива на инвестиции, „обикновено съчетават три елемента“, каза говорителят на AFME. „Това са добре развити пенсионни схеми (например Нидерландия, САЩ и скандинавските страни), данъчни облекчения за инвестиране и прости, лесни за ползване инвестиционни сметки.“

Спестявания на капиталовите пазари на човек

Снимка: iStock

Вместо само съотношения, данните на AFME показват и мащаба на инвестициите. През първата половина на 2025 г. финансовите активи на домакинствата на човек в ЕС са били средно 42 069 евро. Сред страните членки на ЕС тя варира от 2880 евро в Румъния до 150 034 евро в Дания.

Спестяванията на капиталовите пазари на човек също надхвърлят 100 000 евро в Холандия и Швеция. Люксембург се нарежда на четвърто място със 76 937 евро, което показва колко напред са първите три държави.

Девет страни от ЕС, които съставляват една от всеки три в блока, имат по-малко от 10 000 евро спестявания на капиталовите пазари на човек. Освен Румъния, тези страни са България, Полша, Литва, Гърция, Латвия, Естония, Словакия и Словения. Тази цифра е 75 463 евро във Великобритания, най-високата сред петте най-големи икономики в Европа.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN