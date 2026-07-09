ЕС ще преразгледа правилата за криптовалутите през 2027 г.

Натискът върху Европа се засилва и заради политиката на Доналд Тръмп, който направи значителни инвестиции в областта на стейбълкойните

Европейският съюз се готви да преразгледа своя Регламент за пазарите на криптоактиви (MiCA), като целта е правилата да обхванат и емитенти на криптовалути извън ЕС, както и да разширят приложението си към новите технологии. Решението идва на фона на засилващата се подкрепа от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп за стабилните монети и необходимостта от по-ясна регулаторна рамка.

Според информация на Euronews, позоваваща се на няколко европейски дипломати, запознати с обсъжданията, Европейският съюз разглежда възможността да актуализира правилата си за криптоактивите заради увеличаващия се брой емисии от компании и организации, базирани извън ЕС. Европейската комисия провежда консултации със заинтересованите страни до 30 септември, докато анализира дали законодателството трябва да бъде отворено за промени. Въпреки това европейските законодатели смятат, че прегледът на правилата е неизбежен.

„Повторното отваряне на досието изглежда неизбежно на този етап не само заради позициите на няколко европейски институции, включително Европейската централна банка, но и за да бъдат отчетени последните регулаторни и технологични промени в световен мащаб“, коментира дипломат от ЕС пред Euronews.

Натискът върху Европа се засилва и заради политиката на Доналд Тръмп, който направи значителни инвестиции в областта на стейбълкойните. ЕС трябва да изясни как ще регулира компании извън съюза, които издават такива криптоактиви и предлагат услуги на европейския пазар. Настоящите правила не съдържат конкретна регулация за чуждестранни емитенти на стабилни монети, които работят в рамките на ЕС.

Стейбълкойните представляват криптовалути, създадени така, че да запазват относително постоянна стойност чрез обвързване с реален актив, например щатския долар. Те функционират извън традиционната банкова система и не попадат под стандартните банкови регулации. Допълнителна сложност идва от факта, че един и същ стейбълкойн може да бъде издаван от различни компании. Значението им нараства бързо – според данни на Artemis Analytics общият обем на транзакциите със стабилни монети се е увеличил със 72% през 2025 г., достигайки 33 трилиона долара (28 трилиона евро).

През 2025 г. Тръмп подписа Закона за насочване и установяване на национални иновации за американски стейбълкойни (GENIUS), с който беше създадена регулаторна рамка за тези цифрови активи. Тъй като около 95% от стабилните монети в световен мащаб са обезпечени с щатския долар, американският президент се стреми чрез тази технология да засили ролята на националната валута и да превърне стейбълкойните във важен инструмент за международни и стратегически плащания.

Паралелно с това развитието на цифровите плащания продължава с навлизането на нови технологии като токенизацията, която има за цел да направи финансовите операции по-сигурни и по-малко уязвими към измами. Очаква се при бъдещия преглед на европейското законодателство да бъде обсъдено и включването на нови токенизирани платежни инструменти и депозити, които се очаква да придобият по-голямо значение през следващите години.

В същото време Европейската централна банка представи в края на март нова стратегия за плащания, включваща изграждането на две мрежови инфраструктури – Pontes и Appia. Те са предназначени да помогнат на институцията да се адаптира към развитието на токенизацията, технологията на разпределения регистър (DLT) и други иновации в сферата на цифровите финанси.