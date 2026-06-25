Тръмп обвини големите петролни компании, че изкуствено надуват цените на горивата

„Цените на петрола паднаха, а не виждаме нищо на бензиностанцията, което да отразява това.“ - каза президентът

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разпоредил започване на разследване срещу големи енергийни компании, като ги обвинява в „измама“ на шофьорите, тъй като според него не са намалили цените на горивата, въпреки че цените на едро на петрола са спаднали на световните пазари. В сряда, говорейки пред журналисти в Белия дом, Тръмп заяви, че „цените на бензина трябва да бъдат значително по-ниски на бензиностанциите. По думите му по-ниските цени на петрола не се отразяват достатъчно на крайната цена за потребителите, предава ВВС.

Коментарите му идват след като цените на едро на петрола се понижиха от пиковите нива, достигнати по време на конфликта между САЩ и Израел с Иран, и в момента са близо до нивата отпреди началото на военните действия. Американският петролен институт (API), който представлява нефтената и газовата индустрия в САЩ, заяви, че цените на горивата „не се движат в синхрон със суровия петрол“.

Снимка: EPA

Тръмп също така заяви пред репортери в Овалния кабинет: „Цените на петрола паднаха толкова много и не виждаме нищо на бензиностанцията, което да отразява това, което би трябвало да бъде.“ По негови изчисления цената на бензина би трябвало да е около 2,25 долара за галон, докато в момента е по-висока.

По-рано той публикува, че според него шофьорите са „измамени“ от енергийните компании, като добави, че е разпоредил на Министерството на правосъдието (DOJ) „незабавно да започне разследване“. Говорител на DOJ заяви пред Би Би Си, че цената на горивото е въпрос, който засяга не само националната сигурност, но и семейните бюджети, като потвърди ангажимента за достъпни цени, но без да уточнява дали е започнало официално разследване. Говорител на Белия дом допълни, че президентът е предупредил за временни смущения на енергийните пазари и очаква цените на петрола и газа да се понижат след стабилизиране на ситуацията с Иран.

В същото време говорител на API Бетани Уилямс заяви, че индустрията споделя целта за по-достъпни цени на бензиностанциите и стабилност на световните енергийни пазари, като отбеляза, че продължаващият конфликт все още влияе върху доставките, рафинирането и запасите. Цените на петрола първоначално се повишиха рязко след ескалацията на напрежението и частичното блокиране на Ормузкия проток, но по-късно започнаха да спадат с напредъка на мирните преговори.

Брент се понижи до около 74 долара за барел, а американският WTI – до около 70 долара, близо до нивата преди конфликта. Средната цена на бензина в САЩ също спадна до около 3,93 долара за галон, но остава над нивата отпреди войната. В същото време британските регулатори отхвърлиха твърдения за широко разпространено необосновано поскъпване, като посочиха, че маржовете на печалба са останали като цяло стабилни.