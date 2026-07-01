Тръмп е спечелил над 1 млрд. евро от криптовалути само за година

Според декларацията криптовалутните начинания на Тръмп вече носят повече приходи от голяма част от имотната империя

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е реализирал около 1,05 милиарда евро приходи от криптовалутните бизнеси на семейството си през първата година след завръщането си в Белия дом. Това показва федерална финансова декларация, публикувана във вторник, която дава най-пълната досега картина на нарасналото му състояние от януари 2025 г. насам. Документът, внесен в Службата по правителствена етика на САЩ, е с обем от 927 страници.

Снимка: Reuters

Според декларацията криптовалутните начинания на Тръмп вече носят повече приходи от голяма част от имотната империя, изграждана от семейството му в продължение на десетилетия. Основният принос идва от две компании. Първата е World Liberty Financial, създадена през 2024 г. от синовете на Тръмп и техни бизнес партньори, която е генерирала над 438 млн. евро чрез продажбата на нови криптопродукти, включително т.нар. governance токени, предоставящи право на глас при определени решения, но не и собственост в компанията, предава Еuronews.

Втората е свързана с мемекойна $TRUMP, носещ името и образа на американския президент. Продажбите на този токен са донесли още 635 милиона долара (557 млн. евро). Според оценките на Forbes именно криптобизнесът е сред основните причини личното състояние на Тръмп да нарасне от около 2,3 милиарда долара през 2024 г. до 6,5 милиарда долара през 2026 г.

За много от инвеститорите обаче резултатът е бил далеч по-неблагоприятен. Монетата $TRUMP, която малко след пускането си се търгуваше за над 74 долара, впоследствие е поевтиняла до под 2 долара. Токените на World Liberty Financial също са загубили около 80% от стойността си след началото на търговията през септември миналата година. Тъй като декларацията отчита само приходите, а не печалбата, точният размер на личната печалба на Тръмп не може да бъде определен. Документът обаче показва, че той и семейството му са получили предварително такси и възнаграждения, докато много инвеститори са понесли сериозни загуби.

Снимка: Ройтерс

Сред инвеститорите е и роденият в Китай криптомилиардер Джъстин Сън, който е вложил 75 милиона долара в governance токени и още 200 милиона долара в мемекойните $TRUMP и $MELANIA. Срещу него е било водено дело за измама в САЩ, което впоследствие е било прекратено след споразумение за 10 милиона долара. Сън отрича да има връзка между инвестициите си и изхода на съдебния процес. След публикуването на декларацията Белият дом категорично отхвърли твърденията за конфликт на интереси, като заяви, че нито президентът, нито семейството му са участвали или ще участват в подобни практики.

Финансовата декларация разкрива и значително разширяване на международния бизнес на Тръмп. Нови договори за хотели, курорти и жилищни комплекси в Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Катар, Румъния и Виетнам са донесли милиони долари приходи. В същото време частният му клуб Мар-а-Лаго във Флорида е генерирал около 77 милиона долара – с близо 50% повече спрямо предходната година. Документът показва още, че президентът печели милиони от продажбата на продукти с марката „Тръмп“, включително часовници, маратонки, стикери и специално издание на Библията „God Bless the USA“. В декларацията са включени и доходите на първата дама Мелания Тръмп, сред които над 10 милиона долара от документален филм на Amazon и повече от 500 000 долара от мемоарната ѝ книга. Критици отдавна твърдят, че подобни бизнес активности размиват границата между публичната длъжност и личната изгода, но Белият дом категорично отхвърля тези обвинения.