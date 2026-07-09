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Свят Музикална империя за 40 млн. долара: Сбогуваме се с Бони Тайлър

Музикална империя за 40 млн. долара: Сбогуваме се с Бони Тайлър

Свят

bTV Бизнес екип

Колко приходи е донесла най-стриймваната и песен?

Светът на музиката загуби един от най-разпознаваемите си и мощни гласове. На 75-годишна възраст почина уелската легенда Бони Тайлър, пише BBC. Докато милиони фенове по света отдават почит на нейния драматичен, разпознаваем вокален стил, финансовият свят обръща поглед към едно забележително и изключително стабилно бизнес наследство.

През своята над 50-годишна кариера Тайлър успя да превърне таланта си в истинска бизнес империя, чието нетно състояние се оценява на 40 милиона долара.

От параклиса в Уелс до платинените милиони

Снимка: Getty Images

Родена в дълбоко религиозно семейство в Скуен, Уелс, Тайлър започва пътя си без официално образование и работи в хранителен магазин, преди местен конкурс за таланти през 1969 г. да промени съдбата ѝ.

Истинският търговски пробив настъпва в края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век. Партньорството ѝ с легендарния продуцент Джим Стайнман ражда "Total Eclipse of the Heart" (1983 г.) – оперният поп-рок химн, който продава над 6 милиона копия в световен мащаб и оглавява класациите от двете страни на Атлантика. Този сингъл, последван от мегахита "Holding Out for a Hero", превърна Тайлър в глобален бранд и машина за генериране на приходи през златната ера на физическите носители, пише The Celebrity Net Worth.

Почина певицата Бони Тайлър

Един милиард слушания, скромна възвръщаемост

Снимка: Getty Images

Бони Тайлър стана първият уелски изпълнител, чиято песен ("Total Eclipse of the Heart") надмина 1 милиард стрийминга в Spotify. Самата Тайлър неведнъж отбелязва публично икономическия парадокс на стрийминг платформите. Въпреки огромния интерес на новото поколение към творчеството ѝ, тя открито споделяше, че директните финансови отчисления от стрийминг осигуряват сравнително скромни лични доходи.

Въпреки това, нейното трайно присъствие в поп културата поддържаше постоянни приходи чрез

  • Сделки за синхронизация: Използване на музиката ѝ във филми, мащабни рекламни кампании и телевизионни продукции.
  • Лицензиране и семплиране: Чести преинтерпретации и денс ремикси, които носеха допълнителни дивиденти десетилетия след оригиналните премиери.

Недвижими имоти

Снимка: EPA

В памет на Бони Тайлър, която завладя музикалния свят с

Основното жилище на Бони е вила в Португалия, за която се твърди, че струва поне 10 милиона долара. Тя притежава и земеделска земя в Португалия и Нова Зеландия, над 20 къщи в Лондон и Бъркшир и повече от 60 конюшни.

Бони Тайлър остава в историята не само с Ордена на Британской империя (MBE) за заслуги към музиката и номинациите си за „Грами“, но и като учебникарски пример за това как един артист може да преведе бранда и богатството си през епохи, формати и икономически сътресения, без да загуби своята стойност.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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