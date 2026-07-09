Белгийският „малък Айнщайн“ получи докторска степен по квантова физика на 15 години

Неговият изключителен академичен път започва още в ранна детска възраст

Петнадесетгодишният Лоран Симонс, наричан „малкият Айнщайн на Белгия“, постигна изключителен успех, след като завърши докторска степен по квантова физика за рекордно кратък период. Според информация на фламандската телевизионна мрежа VTM, той е защитил дисертацията си тази седмица в Университета в Антверпен.

Лоран вероятно е един от най-младите хора в света, получили докторска степен именно в тази научна област, въпреки че не съществува официална световна класация, която да потвърди това постижение. Неговият изключителен академичен път започва още в ранна детска възраст – той влиза в начално училище на четири години и го завършва само две години по-късно.

Още на 12-годишна възраст Лоран вече притежава магистърска степен по квантова физика, като изследва сложни теми като бозони и черни дупки. Смята се, че той има фотографска памет и коефициент на интелигентност 145 – ниво, което се среща при приблизително 0,1% от хората.

На 11 години, след загубата на своите баба и дядо, Лоран си поставя цел, която според него е дори по-голяма от получаването на докторска степен – да намери начин за постигане на безсмъртие или поне за значително удължаване на човешкия живот. Той подчертава, че тази мечта не е продиктувана от лични желания, а от стремежа да помогне на другите. В бъдеще Лоран иска да изучава медицина.

Макар постижението му да изглежда невероятно, в историята има и други случаи на изключително млади хора, достигнали докторска степен. Според Книгата на рекордите на Гинес най-младият човек, получил докторска степен, е германското дете чудо Карл Вите, който защитава докторат през 1814 г. на 13-годишна възраст. В областта на физиката един от най-младите съвременни доктори е Карсън Хюи-Ю, който получава своята степен на 21 години.

Междувременно според „The Brussels Times“ големи технологични компании от САЩ и Китай вече са се свързали с родителите на Лоран и са го поканили да се присъедини към техни изследователски центрове. До момента семейството му е отказало всички предложения. „Има двама Лорани – ученият и момчето“, казва баща му в интервю през 2022 г., подчертавайки, че зад научния талант стои и обикновено дете.