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Финанси Цифровата рубла стартира от 1 септември

Цифровата рубла стартира от 1 септември

Финанси

bTV Бизнес екип

Цифровата рубла ще се емитира директно от Руската централна банка

Русия е приключила подготовката за националното въвеждане на цифровата рубла от 1 септември, въпреки че новата форма на разплащане все още не среща широк обществен интерес, съобщи управителят на Руската централна банка Елвира Набиулина, цитирана от ТАСС.

От 1 септември всички 12 системно значими банки в страната ще бъдат задължени да поддържат операции с цифровата рубла, а големите търговски вериги ще трябва да приемат плащания с нея.

„От технологична гледна точка всичко е готово. Извършихме мащабна подготвителна работа за този етап“, заяви Набиулина.

Малко преди официалния старт на проекта Руската централна банка премахна от сайта си списъка с банките, включени в платформата за цифровата рубла. Така остава неясно кои финансови институции, освен 12-те системно значими банки, вече са свързани със системата.

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За разлика от наличните пари и банковите депозити, цифровата рубла ще се емитира директно от Руската централна банка и ще се съхранява в цифрови портфейли на нейната платформа. Според властите това ще позволи проследяване на цялата история на трансакциите и по-строг контрол върху разходването на бюджетни средства.

Държавните служители ще могат доброволно да получават възнагражденията си в цифрови рубли. От Централната банка и Министерството на финансите уверяват, че това няма да бъде задължително, пише The Moscow Times.

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Въпреки готовността за старта, интересът към проекта остава ограничен. Изследване на платформата за работа SuperJob показва, че едва 10% от икономически активните руснаци биха се съгласили да получават цялата си заплата в цифрови рубли, а още 5% биха приели част от възнаграждението си в новата валута.

Междувременно търсенето на пари в брой в Русия се е увеличило заради честите прекъсвания на интернет и опасенията от евентуални ограничения върху банковите депозити.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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