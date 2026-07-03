Цифровата рубла стартира от 1 септември

Цифровата рубла ще се емитира директно от Руската централна банка

Русия е приключила подготовката за националното въвеждане на цифровата рубла от 1 септември, въпреки че новата форма на разплащане все още не среща широк обществен интерес, съобщи управителят на Руската централна банка Елвира Набиулина, цитирана от ТАСС.

От 1 септември всички 12 системно значими банки в страната ще бъдат задължени да поддържат операции с цифровата рубла, а големите търговски вериги ще трябва да приемат плащания с нея.

„От технологична гледна точка всичко е готово. Извършихме мащабна подготвителна работа за този етап“, заяви Набиулина.

Малко преди официалния старт на проекта Руската централна банка премахна от сайта си списъка с банките, включени в платформата за цифровата рубла. Така остава неясно кои финансови институции, освен 12-те системно значими банки, вече са свързани със системата.

За разлика от наличните пари и банковите депозити, цифровата рубла ще се емитира директно от Руската централна банка и ще се съхранява в цифрови портфейли на нейната платформа. Според властите това ще позволи проследяване на цялата история на трансакциите и по-строг контрол върху разходването на бюджетни средства.

Държавните служители ще могат доброволно да получават възнагражденията си в цифрови рубли. От Централната банка и Министерството на финансите уверяват, че това няма да бъде задължително, пише The Moscow Times.

Въпреки готовността за старта, интересът към проекта остава ограничен. Изследване на платформата за работа SuperJob показва, че едва 10% от икономически активните руснаци биха се съгласили да получават цялата си заплата в цифрови рубли, а още 5% биха приели част от възнаграждението си в новата валута.

Междувременно търсенето на пари в брой в Русия се е увеличило заради честите прекъсвания на интернет и опасенията от евентуални ограничения върху банковите депозити.

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