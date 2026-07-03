Всичко, което трябва да знаете за Световното първенство по футбол в цифри

От милиардерите на терена до рекордните приходи на FIFA
Три седмици след началото на Световното първенство по футбол същинската надпревара навлиза в решителната си фаза. Новият формат на турнира тази година, който включва разширена групова фаза с 48 отбора, позволи на 32 национални тима да достигнат до елиминационната фаза – два пъти повече в сравнение с предишните десет издания на шампионата. Ето всичко, което трябва да знаете за Мондиал 2026, в цифри.
Броят на милиардерите
Според последните оценки на Forbes нетното състояние на португалеца Кристиано Роналдо възлиза на 1,2 милиарда долара, а това на аржентинеца Лионел Меси – на 1,1 милиарда долара. С приблизително 300 милиона долара общи приходи за последните 12 месеца, преди приспадане на данъци и комисиони, 41-годишният Роналдо е не само най-високоплатеният футболист на Световното първенство, но и най-добре платеният спортист в света.
Цени на билетите
32 970 долара е номиналната стойност на премиум билетите за финала. През май в продажба бяха пуснати премиум билети за финала на Световното първенство на цена от 32 970 долара. Това е почти три пъти повече от 10 990 долара, колкото струваха аналогичните билети при по-ранното им предлагане, и значително над цената от 1607 долара за най-високата категория билети за финала на Мондиал 2022 в Катар.
Въпреки високата цена, тя може да се окаже изгодна на фона на стойностите на пазара за препродажба на FIFA. През април продавач предложи четири места в Секция 124 за финала на 19 юли по 2,3 милиона долара всяко. В момента най-евтините билети за финала на вторичния пазар се продават за близо 11 000 долара. FIFA събира и такса от 15% както от купувача, така и от продавача при всяка сделка.
713 000 долара е приблизителната стойност на златото в трофея на Световното първенство. Трофеят на Световната купа е с височина 36 сантиметра и съдържа близо 5 килограма 18-каратово злато. Според компанията за финансови данни LSEG, която притежава Лондонската фондова борса, поскъпването на благородния метал е увеличило стойността на вложеното злато до около 713 000 долара – повече от два пъти и половина спрямо 2022 година, предава Forbes.
Отборът, който спечели Световната купа, ще получи 50 милиона долара. Всички 32 тима, достигнали елиминационната фаза, имат гарантирани минимум 11 милиона долара, докато 16-те отбора, отпаднали след груповата фаза, ще получат по 10 милиона долара. След включването на средствата за подготовка, делегации и билети, общият награден фонд на FIFA достига 871 милиона долара. За сравнение, при Световното първенство в Катар през 2022 година той беше 440 милиона долара.
Средствата се изплащат на националните футболни федерации, а не директно на играчите. В САЩ колективният трудов договор на US Soccer от 2022 година предвижда приходите от Световното първенство през 2026 г. и Световното първенство за жени през 2027 г. да бъдат обединени, като федерацията запази 20%, а останалите 80% се разпределят между футболистите и футболистките.
Компенсациите за футболните клубове
FIFA ще изплати общо 250 милиона долара на клубовете, чиито футболисти участват в Световното първенство това лято. Тези средства са част от Програмата за клубни обезщетения на FIFA и се очаква да покриват минимум по 5000 долара на ден за всеки играч. Освен това програмата вече е предоставила още 100 милиона долара на професионалните клубове, чиито футболисти са играли в квалификациите за Световното първенство.
Бюджетът на FIFA за Световното първенство
Бюджетът на FIFA за настоящото Световно първенство възлиза на 3,8 милиарда долара. Според годишния доклад на организацията за 2024 година в тази сума са включени 1,1 милиарда долара оперативни разходи, сред които 159 милиона долара за транспорт и 23 милиона долара за съдийски услуги.
Тези средства обаче не включват разходите, поети от местните, щатските и федералните власти. Според The Athletic градовете домакини са инвестирали над 100 милиона долара за организацията на турнира. Канзас Сити например е отделил 25,8 милиона долара публични средства за временен затвор за проблемни фенове, който не е бил завършен навреме. В същото време окръг Джаксън е отпуснал 42,5 милиона долара държавно финансиране за реконструкцията на стадион „Ароухед“, който отборът от НФЛ „Чийфс“ ще напусне през следващите пет години.
https://btvsport.bg/svetovno-2026/na-zhivo-shvejcarija-alzhir.html
Очакваните приходи на FIFA
FIFA прогнозира, че ще реализира общо 13 милиарда долара приходи през четиригодишния цикъл, който приключва с настоящото Световно първенство.
От тази сума близо 9 милиарда долара се очаква да бъдат генерирани само през 2026 година. Около 3,9 милиарда долара ще дойдат от телевизионните права, а повече от 3 милиарда долара – от хотелиерските услуги и продажбата на билети. За сравнение, цикълът, завършил със Световното първенство в Катар през 2022 година, донесе рекордните 7,6 милиарда долара приходи.