Всичко, което трябва да знаете за Световното първенство по футбол в цифри

От милиардерите на терена до рекордните приходи на FIFA

Три седмици след началото на Световното първенство по футбол същинската надпревара навлиза в решителната си фаза. Новият формат на турнира тази година, който включва разширена групова фаза с 48 отбора, позволи на 32 национални тима да достигнат до елиминационната фаза – два пъти повече в сравнение с предишните десет издания на шампионата. Ето всичко, което трябва да знаете за Мондиал 2026, в цифри.

Снимка: Reuters

Броят на милиардерите

Според последните оценки на Forbes нетното състояние на португалеца Кристиано Роналдо възлиза на 1,2 милиарда долара, а това на аржентинеца Лионел Меси – на 1,1 милиарда долара. С приблизително 300 милиона долара общи приходи за последните 12 месеца, преди приспадане на данъци и комисиони, 41-годишният Роналдо е не само най-високоплатеният футболист на Световното първенство, но и най-добре платеният спортист в света.

Цени на билетите

32 970 долара е номиналната стойност на премиум билетите за финала. През май в продажба бяха пуснати премиум билети за финала на Световното първенство на цена от 32 970 долара. Това е почти три пъти повече от 10 990 долара, колкото струваха аналогичните билети при по-ранното им предлагане, и значително над цената от 1607 долара за най-високата категория билети за финала на Мондиал 2022 в Катар.

Въпреки високата цена, тя може да се окаже изгодна на фона на стойностите на пазара за препродажба на FIFA. През април продавач предложи четири места в Секция 124 за финала на 19 юли по 2,3 милиона долара всяко. В момента най-евтините билети за финала на вторичния пазар се продават за близо 11 000 долара. FIFA събира и такса от 15% както от купувача, така и от продавача при всяка сделка.

Снимка: Reuters

Стойност на златото в трофея на Световното първенство

713 000 долара е приблизителната стойност на златото в трофея на Световното първенство. Трофеят на Световната купа е с височина 36 сантиметра и съдържа близо 5 килограма 18-каратово злато. Според компанията за финансови данни LSEG, която притежава Лондонската фондова борса, поскъпването на благородния метал е увеличило стойността на вложеното злато до около 713 000 долара – повече от два пъти и половина спрямо 2022 година, предава Forbes.

Наградният фонд за световния шампион

Отборът, който спечели Световната купа, ще получи 50 милиона долара. Всички 32 тима, достигнали елиминационната фаза, имат гарантирани минимум 11 милиона долара, докато 16-те отбора, отпаднали след груповата фаза, ще получат по 10 милиона долара. След включването на средствата за подготовка, делегации и билети, общият награден фонд на FIFA достига 871 милиона долара. За сравнение, при Световното първенство в Катар през 2022 година той беше 440 милиона долара.

Снимка: Reuters

Средствата се изплащат на националните футболни федерации, а не директно на играчите. В САЩ колективният трудов договор на US Soccer от 2022 година предвижда приходите от Световното първенство през 2026 г. и Световното първенство за жени през 2027 г. да бъдат обединени, като федерацията запази 20%, а останалите 80% се разпределят между футболистите и футболистките.

Компенсациите за футболните клубове

FIFA ще изплати общо 250 милиона долара на клубовете, чиито футболисти участват в Световното първенство това лято. Тези средства са част от Програмата за клубни обезщетения на FIFA и се очаква да покриват минимум по 5000 долара на ден за всеки играч. Освен това програмата вече е предоставила още 100 милиона долара на професионалните клубове, чиито футболисти са играли в квалификациите за Световното първенство.

Бюджетът на FIFA за Световното първенство

Бюджетът на FIFA за настоящото Световно първенство възлиза на 3,8 милиарда долара. Според годишния доклад на организацията за 2024 година в тази сума са включени 1,1 милиарда долара оперативни разходи, сред които 159 милиона долара за транспорт и 23 милиона долара за съдийски услуги.

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Тези средства обаче не включват разходите, поети от местните, щатските и федералните власти. Според The Athletic градовете домакини са инвестирали над 100 милиона долара за организацията на турнира. Канзас Сити например е отделил 25,8 милиона долара публични средства за временен затвор за проблемни фенове, който не е бил завършен навреме. В същото време окръг Джаксън е отпуснал 42,5 милиона долара държавно финансиране за реконструкцията на стадион „Ароухед“, който отборът от НФЛ „Чийфс“ ще напусне през следващите пет години.

https://btvsport.bg/svetovno-2026/na-zhivo-shvejcarija-alzhir.html

Очакваните приходи на FIFA

FIFA прогнозира, че ще реализира общо 13 милиарда долара приходи през четиригодишния цикъл, който приключва с настоящото Световно първенство.

От тази сума близо 9 милиарда долара се очаква да бъдат генерирани само през 2026 година. Около 3,9 милиарда долара ще дойдат от телевизионните права, а повече от 3 милиарда долара – от хотелиерските услуги и продажбата на билети. За сравнение, цикълът, завършил със Световното първенство в Катар през 2022 година, донесе рекордните 7,6 милиарда долара приходи.