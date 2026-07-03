Wizz Air пуска две нови директни линии от София

Билетите за полетите вече са в продажба

Нискотарифната авиокомпания „Уиз Еър“ (Wizz Air) базира осми самолет на летище „Васил Левски“ - София и откри две нови директни линии от българската столица - до Будапеща и Родос, съобщиха от пресцентъра на авиокомпанията.

В съобщението се посочва, че новият самолет „Еърбъс А321нео“ (Airbus A321neo) увеличава общия брой на базираните самолети на „Уиз Еър“ в България до 11, предаде БТА. Според авиокомпанията разширяването на базата в София ще доведе до разкриването на 40 директни и около 350 косвени работни места, както и ще подкрепи развитието на входящия туризъм и местната икономика.

От „Уиз Еър“ отбелязват, че с новите линии авиокомпанията вече обслужва 71 маршрута до 20 държави от България. През летния сезон на 2026 г. превозвачът предлага 2,1 млн. места за пътуване от София, което представлява увеличение с 61 процента спрямо същия период на 2025 г.

От авиокомпанията допълват, че билетите за полетите до Будапеща и Родос вече са в продажба.

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