Съд за жена, измамила 25 човека с над 800 хил. евро

Обвиняемата е задържана за срок до 72 часа

39-годишна жена е подведена под наказателна отговорност за измама, свързана с теглене на кредити, съобщават от Софийска районна прокуратура.

Според събраните до момента доказателства, обвиняемата е въвела в заблуждение 25 души да изтеглят кредити, като им казала, че няма да го връщат те. В хода на разследването е установено, че за да убеди пострадалите да изтеглят парите, им е казвала, че работи за политическа партия и тя ще погаси задълженията им. Причинените вреди са в размер на 807 730 евро (1 579 784 лева). Измамата е извършена в условията на продължаващо престъпление с 45 деяния в периода от юли 2020 година до юли 2025 г.

Обвиняемата е задържана за срок до 72 часа. Наложена ѝ е забрана за напускане на страната. Предстои да бъде внесено в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо нея, предаде Stolica.bg.

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