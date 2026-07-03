Какво никога не трябва да правите в хотел?

Британският експерт по етикет признава, че ежедневно е „сравнително ужасен“ от различните хора

От шумни хотелски коридори до взимане на тоалетни принадлежности, Уилям Хансън разкрива кои хотелски навици го ужасяват най-много. Хората често се държат по различен начин в хотелите в сравнение с дома си, и това невинаги е към по-добро, предава ВВС.

Известният британски експерт по етикет Уилям Хансън, който ръководи института „Английски маниер“ в центъра на Лондон, обяснява лошото поведение в хотелите с тяхната „комерсиална“ природа. По думите му това е транзакционна услуга, която кара някои хора погрешно да смятат, че могат да се държат така, както не биха си позволили у дома – например да оставят стаята като „бомбено поле“ или да бъдат груби към персонала.

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Нов доклад на Hotels.com за етикета показва, че британците извършват различни не особено примерни действия в хотели – като прескачане на опашки за закуска на блок маса, резервиране на шезлонги с кърпи, пушене в стаите и дори пране на бельо в електрически кани. Въпреки това същото проучване сочи, че британците се възприемат като едни от най-учтивите туристи в света.

Хансън не е изненадан от тази самооценка, като казва, че британците са малка островна нация, която се гордее с добрите си маниери. Въпреки това той признава, че ежедневно е „сравнително ужасен“ от различни социални гафове. Според него има няколко основни хотелски навика, които го дразнят най-много, и той смята, че хората трябва да се справят по-добре с тях.

Сред тях е и отношението към персонала. Хансън смята, че британците могат да вземат пример от американците, които по-лесно изразяват недоволство, когато нещо не е наред, вместо да го премълчават. Според него учтивостта не означава търпене на проблеми и хората трябва спокойно да казват, ако стаята не е почистена или услугата не е на ниво.

Той също така подчертава, че уважението към персонала е ключово – обръщането по име, благодарствените бележки и малките жестове често водят до по-добро отношение и дори до ъпгрейди. За него хотелските коридори трябва да бъдат тихи пространства, а взимането на халати или сешоари се счита за кражба, докато някои малки тоалетни принадлежности и чехли са допустими сувенири.