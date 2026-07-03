Рязко увеличение на цените на апартаментите в Румъния: Къде са най-скъпи?

В момента купувачите плащат средно по 2636 евро на квадратен метър за жилища

Цените на апартаментите в големите градове на Румъния продължават да се повишават през последната година. Най-сериозното поскъпване при новото строителство е отчетено в Букурещ, докато при съществуващите жилища най-голям ръст е регистриран в Тимишоара, показва последният индекс на Imobiliare.ro, цитиран от информационната агенция Agerpres. Най-слаб ръст при новите апартаменти е отчетен в Констанца, а при вторичния пазар – в Клуж-Напока.

Според данните цените на новите апартаменти в Букурещ са нараснали с 21% на годишна база – най-високото увеличение сред големите градове в страната. В момента купувачите плащат средно по 2636 евро на квадратен метър за жилища, построени през последните пет години. За сравнение, в Констанца поскъпването при новото строителство е едва около 2%, като средната цена достига 2071 евро на квадратен метър.

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По-умерено повишение се наблюдава в Брашов и Клуж-Напока, където цените на новите жилища са се увеличили съответно с около 7% и 8%. В Клуж-Напока средната офертна цена постепенно се доближава до 3500 евро на квадратен метър, което затвърждава позицията на града сред най-скъпите жилищни пазари в Румъния.

На пазара на съществуващи апартаменти най-бърз годишен ръст е отчетен в Тимишоара, където средната цена достига 1918 евро на квадратен метър, или с 11% повече спрямо юни 2025 г. Букурещ също отбелязва сериозно увеличение от 10%, като средната офертна цена вече е 2259 евро на квадратен метър. В противоположния край е Клуж-Напока, където цените на вторичния пазар са нараснали с 5% до средно 3300 евро на квадратен метър. В Брашов увеличението е 6% до 2246 евро, а в Яш – 7% до 1978 евро на квадратен метър.

Проучването отчита продължаващо поскъпване и на вторичните жилищни пазари в други румънски градове. В Плоещ средните офертни цени са се увеличили с 11% до 1413 евро на квадратен метър, в Крайова – с 10% до 2179 евро, а в Сибиу – с 9% до 2016 евро. В Орадя ръстът е 5%, като цените остават под 1900 евро на квадратен метър. Според Imobiliare.ro, макар цените да се повишават във всички големи градове, цената на отлагането на покупката на жилище се различава значително според местоположението, като най-силно това се усеща в Букурещ при новото строителство.