„Рециклирането на един чифт дънки спестява над 2700 литра вода“: Как да използвате текстилен Еко Калкулатоr?

Всяка година в Европейския съюз се генерират около 7 милиона тона текстилни отпадъци, като едва 1% от тях се рециклират обратно в нови дрехи. Огромна част от изхвърления текстил се изгаря и създава тонове отпадък. За да се ограничи този негативен ефект, е от ключово значение дрехите да бъдат рециклирани и използвани повторно.
TexCycle е компания, създадена с мисията да оползотворява текстилните отпадъци чрез сортиране и продажба на дрехи втора употреба. Дейността започва с изграждането на национална мрежа за разделно събиране, която днес обхваща над 300 контейнера в 50 населени места. Повече за тях прочетете тук:
За да помогнат на потребители сами да се ориентират, те създават първият текстилен Еко Калкулатор. Той показва какви са екологичните спестявания от оставените в контейнерите текстилни изделия, а за неговите функции разказва пред „Бизнес новините“ Сирма Желева, която е мениджър „Устойчиво развитие“ в TexCycle.
Какво ни показва текстилният Еко Калкулатор?
“Чрез него потребителите могат да видят колко вода, енергия, почва и емисии на въглероден диоксид се спестяват, когато дрехите, обувките и домашният текстил се оставят в специализираните контейнери вместо да се изхвърлят, заедно с битовите отпадъци.” – казва Сирма Желева.
Калкулаторът се основава на данни от утвърдени изследвания и опит на компанията. Той позволява изчисление на спестяванията както чрез въвеждане на общото тегло на текстила, така и чрез отделни артикули с информация за материалите. По този начин потребителите получават ясна и конкретна представа за положителния ефект от тяхното поведение.
Екологичните спестявания
Екологичните спестявания, изчислявани чрез калкулатора, зависят от различни фактори като вида на материала, количеството текстил, годността му за повторна употреба и процесите, през които преминава за оползотворяване.
На какви показатели се базират изчисленията на калкулатора?
За да се стигне до конкретните цифри, са използвани международни проучвания за въздействието на текстила върху околната среда, заедно с вътрешни статистически данни на компанията ни и разработена методология за изчисление.
Сурма Желева добавя, че ако един чифт дънки бъде оставен в контейнер за разделно събиране вместо да се изхвърли, се спестяват около 2749 литра вода, необходими за производството му. Това се дължи на факта, че дънките са произведени от памук – естествен материал, който изисква много вода и плодородна почва.
