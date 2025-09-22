„Рециклирането на един чифт дънки спестява над 2700 литра вода“: Как да използвате текстилен Еко Калкулатоr?

Платформата показва, какви са екологичните спестявания от оставените дрехи

Всяка година в Европейския съюз се генерират около 7 милиона тона текстилни отпадъци, като едва 1% от тях се рециклират обратно в нови дрехи. Огромна част от изхвърления текстил се изгаря и създава тонове отпадък. За да се ограничи този негативен ефект, е от ключово значение дрехите да бъдат рециклирани и използвани повторно.

Снимка: TexCycle

TexCycle е компания, създадена с мисията да оползотворява текстилните отпадъци чрез сортиране и продажба на дрехи втора употреба. Дейността започва с изграждането на национална мрежа за разделно събиране, която днес обхваща над 300 контейнера в 50 населени места. Повече за тях прочетете тук:

За да помогнат на потребители сами да се ориентират, те създават първият текстилен Еко Калкулатор. Той показва какви са екологичните спестявания от оставените в контейнерите текстилни изделия, а за неговите функции разказва пред „Бизнес новините“ Сирма Желева, която е мениджър „Устойчиво развитие“ в TexCycle.

Снимка: TexCycle

Какво ни показва текстилният Еко Калкулатор?

“Чрез него потребителите могат да видят колко вода, енергия, почва и емисии на въглероден диоксид се спестяват, когато дрехите, обувките и домашният текстил се оставят в специализираните контейнери вместо да се изхвърлят, заедно с битовите отпадъци.” – казва Сирма Желева.

Калкулаторът се основава на данни от утвърдени изследвания и опит на компанията. Той позволява изчисление на спестяванията както чрез въвеждане на общото тегло на текстила, така и чрез отделни артикули с информация за материалите. По този начин потребителите получават ясна и конкретна представа за положителния ефект от тяхното поведение.

Екологичните спестявания

Екологичните спестявания, изчислявани чрез калкулатора, зависят от различни фактори като вида на материала, количеството текстил, годността му за повторна употреба и процесите, през които преминава за оползотворяване.

Снимка: TexCycle

На какви показатели се базират изчисленията на калкулатора?

За да се стигне до конкретните цифри, са използвани международни проучвания за въздействието на текстила върху околната среда, заедно с вътрешни статистически данни на компанията ни и разработена методология за изчисление.

Сурма Желева добавя, че ако един чифт дънки бъде оставен в контейнер за разделно събиране вместо да се изхвърли, се спестяват около 2749 литра вода, необходими за производството му. Това се дължи на факта, че дънките са произведени от памук – естествен материал, който изисква много вода и плодородна почва.

Вижте още целия процес по рециклирането тук:

