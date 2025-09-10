Изхвърлените бутилки все повече от върнатите: Проваля ли се депозитната система в Германия?

В много градове изоставените бутилки се изгарят

Празните бутилки от бира и лимонада все по-често се превръщат в част от градския пейзаж в Германия. Съюзът на общинските предприятия VKU наблюдават, че празните многократни стъклени бутилки, все по-често остават като отпадък в публичното пространство. Гражданите могат да ги върнат в магазина и да получат между 8 и 15 цента депозит, но вече все по-рядко го правят. Това съобщи берлинската асоциация, която представлява около 1600 общински членове от различни браншове, пред Германската прес-агенция.

Стъклените многократни бутилки по-често се изоставят, потвърждават по запитване и общинските предприятия за отпадъци в Хамбург, Кьолн, Франкфурт и Дюселдорф. „Можем да потвърдим, че именно стъклените многократни бутилки с ниска стойност на депозита от осем цента все по-често се изоставят в публичното пространство“, посочват например от Общинската чистота Хамбург. Това се наблюдава особено след улични празненства и пикник-уикенди, предава Welt.

В много градове, както например в Хамбург, изоставените бутилки се изгарят, информират предприятията. Бутилките често са повредени или замърсени i времето е твърде ограничено, за да бъдат събрани и върнати. Според VKU причината бутилките да остават е, че депозитът за многократни опаковки не е актуализиран от десетилетия.

Изгодно ли е връщането на бутилките?

Депозитът за стандартна стъклена бирена бутилка е 8 цента. Тази стойност произлиза от конвертирането на старите 15 пфенига при въвеждането на еврото. За разлика от депозита за еднократни опаковки (25 цента), депозитът за многократни стъклени бутилки не се основава на законова разпоредба. Вместо това напитковата индустрия е договорила системата и размера на депозита.

VKU, от своя страна, подчертава, че стойността на депозита с течение на времето е намаляла заради инфлацията. „За много потребители връщането на стъклени многократни бутилки субективно вече не изглежда изгодно“, съобщават от асоциацията. Събирачите на депозити също избягват бутилките заради по-ниската им стойност и по-голямото тегло.

Каква реформа трябва да се предприеме?

VKU настоява, че икономиката трябва да се договори за повишаване на депозита за бутилки и каси. Ако това не се случи, политиката трябва да определи минимална стойност. Компания, която от години се застъпва за повишаване на депозита, е Fritz-Kola от Хамбург. Съоснователят Мирко Волф Вигерт предлага депозит от 20 до 25 цента за бутилка.

Съюзът на частните пивоварни в Германия, който представлява малки и средни предприятия, също иска повишаване на депозита. Пивоварните губят бутилки и каси, казва федералният управляващ директор Роланд Демлайтнер. За търговците е по-евтино да претопят няколко каси, отколкото да ги транспортират през цялата страна обратно до пивоварните. Промяната обаче може да стане само ако браншът се договори.

