Хартия от камък – българска иновация за устойчиво бъдеще (ВИДЕО)

Какво представлява каменната хартия и за какво се използва тя?

Бихте ли използвали чанта или тефтер, направени… от камък?

Звучи необичайно, но всъщност това е една от най-обещаващите устойчиви алтернативи на традиционната хартия. Анелия Пергот, основател на българската компания „Европак“, стои зад идеята за създаване на компания, която произвежда хартия от камък – материал, който съчетава иновация, отговорност към природата и корпоративна прозрачност. Под нейно ръководство фирмата развива продукти, които намаляват екологичния отпечатък и поставят нови стандарти за устойчиво производство.

Как започва всичко?

Технологията за каменна хартия възниква още през 1996 г. в Китай и Тайван. Местни инженери търсят заместител на целулозата, за да пестят вода, дървета и химикали. Днес китайски заводи произвеждат над 120 000 тона годишно – внушителна цифра, макар и малък дял спрямо 420 милиона тона целулозна хартия, използвани в световен мащаб.

Анелия поема управлението на „Европак“ през 2020 г. Вдъхновена от европейските регулации за ограничаване на композитните материали (хартиени ламинирани опаковки), тя започва търсене на изцяло рециклируем и устойчив материал. Така се стига до хартията от камък – технология, внесена от Тайван, която „Европак“ доразвива и адаптира за различни пазари.

Какво представлява каменната хартия?

Състав: 80% каменен прах (варовик) + 20% високоплътен полиетилен като свързващ елемент.

Производство: не се използват нито дървета, нито вода. За сравнение – един тон целулозна хартия изисква 20 дървета и 60 тона вода.

Тя е устойчива на влага и ниски температури и не се къса лесно. Може да се рециклира безкрайно (за разлика от целулозната, която подлежи на максимум 7 цикъла). По-чувствителна към високи температури над 110°C, което налага адаптация на стандартните машини за печат и сушене.

Приложенията днес

Снимка: Европак

Най-популярните продукти от каменна хартия са:

Тефтери – основният пазар до момента;

Шопинг чанти – особено ценени в търговията с храни, тъй като издържат на влага;

Карти за спортове и ориентиране – хартията не се размива от дъжд и студ;

Агро приложения – протектори за млади дървета и мулчиращи фолия, които след разграждането си подобряват почвеното качество.

В Европа вече се експериментира и с изтриваеми и многократно използваеми тетрадки, а интерес проявяват и издателства.

Интересът към хартията от камък расте бързо. В Европа вече се използват около 100 000 тона, като очакванията са пазарът да се удвои през следващите години. Немски и скандинавски компании проявяват особено голям интерес за печат и опаковки.

На фона на климатичните промени – недостиг на вода, пожари и обезлесяване – каменната хартия се очертава като устойчива и икономически конкурентна алтернатива.

