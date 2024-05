Това са най-успешните роми в историята

Една от личностите е родена на българска територия

Въпреки че напоследък Алфи Бест се прочу като най-богатият ром, той далеч не е най-известният. В годините назад има няколко примера за успели роми. Разбира се най-известните сред тях са представителите на музикалната група Gipsy Kings.

Това е група от фламенко, салса и поп музиканти от Арл и Монпелие в Южна Франция, чиито изпълнения са на андалуски испански. Макар че членовете на групата са родени във Франция, техните родители са предимно гитанос, испански цигани, напуснали Каталуния по време на Испанската гражданска война през 1930-те.

Групата става особено популярна пред 90-те години и има продадени 14 милиона албума по целия свят. Най-продаваният им албум е Greatest Hits от 1994 г., който е бил продаден 2,363,000 пъти.

Рита Хейуърт, родена Маргарита Кармен Кансино е американска актриса и танцьорка, която достига върха на кариерата си през 40-те години на миналия век и става една от най-големите звезди, както и секс символ. Снима се в 61 филма в продължение на 37 години. Пресата ѝ дава названието „богиня на любовта“.

Рита е от смесен испано-ирландски произход. Баща й, Едуардо Кансино, e бил от испански ромски произход. Хейуърт е може би най-известна с изпълнението си във филма Gilda от 1946 г., в който играе фаталната жена в първата си голяма драматична роля. Известна е и с изпълненията си в Only Angels Have Wings (1939), The Strawberry Blonde (1941), Blood and Sand (1941) и други.

Есма Реджепова е авторка и изпълнителка на фолклорна музика от Северна Македония. Родена е на 8 август 1943 г. в скопското село Шуто Оризари, тогава в границите на България, днес квартал на Скопие.

Позната е като македонска певица и хуманитарка. Наречена е Кралица на Ромската музика в световен мащаб. През 2013 г. получава престижната титла Народен артист на Република Македониия.

Смятана е за една от най-успешните музикантки на всички времена в своя жанр. През 1977 г. пее в резиденцията на Тито ва остров Бриони, когато той приема Муамар Кадафи. Тито я награждава със златен и сребърен медальон.

До 2006 г. Есма Реджепова има почти 600 записа, два от които платинени, осем златни и осем сребърни. Автор е на близо 600 творби, в това число 108 сингъла, 20 албума и 6 филма.

Есма няма собствени деца, но е осиновила и отгледала 47 чужди. Всички те са отраснали и се обучавали в ансамбъл „Теодосиевски“. Майката на най-много деца в Македония, днес има повече от 100 внуци и правнуци.

Жан Райнхард, известен с ромския си псевдоним Джанго е ромско-френски джаз китарист и композитор. Той беше един от първите големи джаз таланти, появили се в Европа и е приветстван като един от най-значимите му представители.

С цигуларя Стефан Грапели Райнхард създава базирания в Париж Quintette du Hot Club de France през 1934 г. Групата е сред първите, които свирят джаз, който включва китарата като водещ инструмент.