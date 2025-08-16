Ресторант в Италия налага такса, ако не искате определена съставка върху пицата

Жена плаща допълнителна такса, защото не иска домати върху пицата си

Пицария в Италия е подложена на критики заради допълнителна такса, налагана при изключване на съставка от поръчката, съобщава ДПА. Случаят стана публично известен, след като плувкинята Елена ди Лидо разказа за преживяването си в заведение в южния италиански град Бишелие, предава БТА.

Снимка: istockphoto.com

Спорната практика е била разкрита, след като тя поръчала пица трикольор, която струва 14 евро според менюто. Към цената обаче са добавени 1,50 евро, тъй като е поискала пицата да бъде без домати, както и още 1,50 евро за безлактозен вариант. Така крайната сума надхвърлила първоначалната обявена цена.

31-годишната състезателка, участвала на олимпийски игри, сподели в Instagram снимка на касовата бележка и изрази възмущението си с думите: „Плащането на 1,50 евро за нещо, което дори не съм яла, е наистина тъжно и срамно. Законно ли е това?“.

Темата бързо привлече внимание в италианските медии, но пицарията, наложила допълнителните такси, първоначално отказа коментар. Междувременно случаят отново повдигна въпроси около практиките в ресторантския бранш в Италия.

През последните години подобни инциденти не са рядкост – заведения са били критикувани за такси за чаша чешмяна вода, разрязване на сандвич или дори за кубчета лед, припомня ДПА.

