Свят От 25 години насам: Кметът на този град е котка

От 25 години насам: Кметът на този град е котка

bTV Бизнес екип

Как се появява тази необичайна традиция?

Талкитна е малко градче в сърцето на Аляска с население около 1000 жители. То е известно с  туристическите си бази за изкачване на връх Денали – най-високия връх в Северна Америка. Но освен с планинските си пейзажи и колоритната култура, мястото се прочу в цял свят с нещо напълно неочаквано – кметът на града е котарак. През 2012 г. новината, че котка оглавява град, взриви американските медии и даде ново лице на малкия град, превръщайки го в културен феномен, предава Аtlas obscura. 

Снимка: Никола Василев

Откога започва традицията? 

Историята започва през 1997 г., когато мениджърката на местния магазин за хранителни стоки Nagley's осиновява котка с къса опашка от породата Манкс. Кръстена Стъбс, новата котка бързо става любимец на местните и неизменна част от ежедневието в магазина. Всеки следобед той пресичал улицата до близкия пъб, за да се наслади на котешка трева, сервирана в чаша за маргарита – ритуал, който скоро се превръща в туристическа атракция. Макар и никога официално избран, Стъбс получава титлата „почетен кмет“ – своеобразен отговор на апатията към човешките кандидати за поста в неорганизирания административно град.

Сградата, в която Стъбс прекарва своите "управленски" дни е магазинът Nagley's и сама по себе си той е историческа забележителност. Основан през 1921 г. в зората на златната треска, магазинът е бил едновременно търговски обект, пощенска станция и окръжен щаб. От 70-те години в него винаги е имало котка, но никоя не оставя такъв отпечатък в историята, както Стъбс. 

Снимка: Никола Василев

Как си отива Стъбс? 

През дългогодишния си „мандат“ Стъбс преживява редица премеждия, които само затвърждават легендарния му статус. Той оцелява падане във фритюрник, престрелка с въздушна пушка, случайно пътуване в камион за боклук и дори опит за убийство от куче, след който е хоспитализиран с множество наранявания. След спешно лечение във ветеринарна клиника, обществеността се мобилизира и събира средства не само за медицинските му разходи, но и за местни организации за защита на животните – ясен знак колко дълбока е връзката между кмета-котка и неговите съграждани.

В тази страна животните са повече от децата

Кой е кметът на града днес? 

След 20 години служба и безброй приключения, Стъбс умира през 2017 г., оставяйки след себе си наследство, което трудно може да бъде надминато. В негова памет градът продължава традицията, като обявява близначките котки Аврора и Денали за негови наследнички. След смъртта на Денали през 2022 г., Аврора остава на поста си и до днес, посрещайки посетители в магазина. 

