Американците са намалили консумацията на алкохол

Според повечето хора умерената консумация е вредна за здравето

Рекордно нисък брой американци консумират алкохол, според ново проучване на Gallup, публикувано тази седмица. Само 54% от американците заявяват, че изобщо пият алкохол, пише CNN.

Gallup следи поведението на американците по отношение на пиенето от 1939 г. насам, а тяхното мнение за здравните последици от алкохола – от 2001 г. За първи път мнозинство от американците – 53% – смятат, че умерената консумация, определяна като едно или две питие на ден, е вредна за здравето.

„Това е послание, за което ние в общественото здравеопазване се застъпваме от дълго време. И е окуражаващо да видим, че това послание наистина достига до американската общественост“, каза д-р Катрин Кийс, епидемиолог в Колумбийския университет, която изследва тенденциите в консумацията на алкохол.

Дори сред хората, които пият, проучването е установило, че те консумират алкохол по-малко. Рекордно ниски 24% от пиещите заявяват, че са пили през последните 24 часа, докато 40% казват, че е минала повече от седмица от последната им консумация – най-високият показател, регистриран от Gallup от 2000 г. насам. Проучването е проведено през юли.

Консумацията на алкохол се увеличи по време на пандемията от COVID-19, но по-късно започна да намалява. Все още не е ясно дали промяната в нагласите води до намаляване на пиенето, но спадът обхваща всички възрастови групи.

Поколението Z пие по-малко от по-възрастните поколения, но възрастните между 35 и 54 години са намалили консумацията си с 10 процентни пункта от 2023 г., а тези на 55 и повече – с пет.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN