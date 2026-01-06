Развод ми дай: Певицата Теяна Тейлър отмъква $25 млн. от сметката на шампион в НБА

В това число влизат $10 млн., луксозни имоти и коли, както и издръжка за децата и такси за частно училище

Любовта колкото и голяма да изглежда, понякога просто приключва и резултатът не е никак добър. Това важи и за oтношенията на бившия играч от НБА Иман Шъмпърт и бившата му вече съпруга Теяна Тейлър. Двамата остават заедно седем години, след което се разделят официално през юли 2024 г. след тайно подадена молба за развод от самата нея.

Според последните информации, шампионът в най-силното първенство в света през 2016 г. с Кливланд ще трябва да плати $25 млн. на бившата си половинка. Това е така, защото Шъмпърт е регистрирал цялото си състояние в обща сметка със съпругата по време на брака им.

Разпределението на активите и финансовото споразумение

Подробности, които се появяват през последните месеци, сочат значително прехвърляне на активи към Теяна Тейлър. Докато някои източници твърдят, че тези условия са от договорено споразумение, правните документи на 35-годишната американка твърдят, че те са били присъдени от съда.

- Парично обезщетение: Бившият възпитаник на Джорджия Тех ще трябва да се раздели със сериозна сума. Според информацията, става дума за $10 млн.

- Имоти: Смята се, че Избор №17 на Ню Йорк в драфта на НБА през 2011 г. ще предостави на изпълнителката на 4 студийни албума, включително “VII” и “Escape Room”, още четири жилища на обща стойност $10 млн., включително основното им такова в Алфарета, щата Джорджия. То бе представено и в риалити сериала на бившата двойка „We Got Love“, по време на който Тейлър разказва за процеса на основен ремонт на имота, за да му придаде по-луксозен вид.

„Аз съм естетически настроен човек“, споделя преди време изпълнителката. „Искаме всичко да изглежда по определен начин.“

Снимка: Taylor Hill/FilmMagic

Говорейки за вдъхновението си за дизайна на дома, Тейлър посочва любовта си към изкуството, филмите и анимационните филми.

„Винаги съм обичала филми, а също и анимационни филми, така че това е нещо, което наистина ме описва. Определено има още много работа за вършене, но е хубаво най-накрая да мога да имам само едно място, което да наричам свой дом.“

Шъмпърт запазва за себе си домовете си в Саут Фултън (б.а. - на стойност $470 000) и Декатур, щата Джорджия, както и апартамента си в Маями. В сметката му остават около $2 млн.

- Луксозни превозни средства: Актрисата, известна с участието си във филми като “Хиляда и едно”, “Уличен ритъм: Завръщане у дома” и “Една битка след друга” прибира и четири луксозни превозни средства. Сред тях са “Maybach”, който струва $300 000, “Mercedes-Benz Sprinter” за $80 000 и огромен туристически автобус, който е закупен за $700 000.

- Собственост върху бизнеса: Теяна Тейлър запазва и 100% от собствеността върху своите компании, включително “Fade2Fit”, която е изградена върху фитнес тренировки, включващи и танцови движения.

Издръжка и съвместно родителство

Имам Шъмпърт и Теяна Тейлър стават семейство през 2016 г., когато официално сключват брак. Те имат две деца, които са родени вкъщи. Това са Иман Тейла Джуни (б.а. - родена през 2015 г.) и Ру Роуз (б.а. - появила се на бял свят през 2020 г.).

- Месечни плащания: Играчът, който е част от Отбора на най-добрите новобранци в НБА през 2012 г., е задължен да превежда по сметката на Тейлър $8000 всеки месец за издръжка на своите деца.

Освен това, той поема ангажимент за таксите за обучение в частното училище, което посещават, и за медицинските им разходи.

Текущи правни конфликти

Снимка: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Дори и финалното решение на съда по случая Шъмпърт-Тейлър не слага край на споровете между двамата. Срещите им в съдебната зала продължават.

Неуважение към съда: През август тази година Теяна Тейлър е обвинена за умишлено неуважение към съда. Причината - нарушаване на заповед за публичност, след като са разкрити подробности за развода в неин видеоклип в социалната мрежа Instagram през март. По тази причина тя трябва да даде на Иман Шъмпърт $70 000 за съдебните му хонорари.

Изтичане на твърдения: Носителката на наградата “BET” за най-добър видео режисьор през 2020 и 2023 г. също така обвинява бившия си съпруг в изтичане на подробности около развода им, с цел да промотира рап музиката си. Шъмпърт отрича подобни твърдения, а съдът така и не доказва, че има достатъчно доказателства за подобна теза.

Разривът в отношенията на Иман Шъмпърт и Теяна Тейлър

Снимка: Jamie McCarthy / Getty Images

Новината за раздялата на двойката залива американските таблоиди през ноември 2023 г., а малко след това е потвърдена от бившия играч на Сакраменто, Хюстън и Бруклин в НБА. Според молбата за развод, Тейлър е жертва на „изключително емоционално и психическо насилие“ от страна на Шъмпърт. Освен това, тя твърди, че нарастващата й слава го е разгневила и затова е „започнала умишлено да приглушава светлината на съпруга си, за да се опита да има хармоничен и спокоен брак“.

Родената в Ню Йорк хореографка и режисьор на видео клипове обяснява още, че е отказвала различни актьорски роли и други възможности, защото „не той не е иска тя да работи“, но след това се оплакал, когато тя е спряла с проектите си след раждането на второто им дете. Самата тя обяснява, че изневярата не е сред причините за развода им.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN