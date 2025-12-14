Домовете на знаменитостите - преди и сега (СНИМКИ)

Повечето звезди невинаги са живели богато

Блясъкът на знаменитостите изглежда различно, когато видите домовете, в които са израснали, и тези, в които живеят сега. Преди червените килими много звезди са прекарвали времето си в тесни апартаменти, квартири и стари къщи, които са далеч от светлината на прожекторите.

Виждайки прехода от тези пространства към просторни имения със собствени фитнес зали, студиа и частни кина, идеята за подобрение на живота се усеща много по-осезаема. Ето къде започва пътят на някои от разпознаваемите лица в света:

1. Кристиано Роналдо

Един от най-успешните футболисти в съвременната история на играта с коженото кълбо Кристиано Роналдо е роден през 1985 г. в Мадейра, Португалия. Звездата на арабския Ал Насър има тежко детство, белязано от бедност и финансови трудности. Майка му Мария Долорес работи като чистачка и готвачка, за да издържа семейството си. Като малък бъдещият носител на 5 приза “Златна топка” дели една стая с тримата си по-големи братя и сестра си в родната си къща, разположена в един от най-бедните квартали на града. Домът им бил изключително скромен с ламаринен покрив. Любовта към футбола обаче дава надежди на Кристиано, който благодарение на своята отдаденост и усилени тренировки днес е сред най-добрите в света.

живее в имение, наподобаващо дворец, след като отсяда за кратко в хотел “Кингдън Сентър, в Рияд. В новия си дом носителят на 2 трофея от Лигата на нациите разполага с гараж за три коли, басейн и гардеробна. Смята се, че начинът му на живот в Саудитска Арабия се оценява на $1 млрд. годишно.

2. Селена Гомес

Жена с множество интереси, сред които актьорство, музика и продуценство. Селена Гомес може да си позволи всичко в наши дни, но не винаги е било така. Израснала е в семейството на бившата актриса Манди Корнет, а баща й е Рикардо Гомес има и мексински корени. Двамата остават заедно общо пет години след раждането й в Гранд Прери, щата Тексас, след което се разделят. С майка й изпитват трудности от финансов характер, като често вечерята им била само спагети, купени с малкото изкарани средства от някой магазин.

3. Джъстин Бийбър

Идол на тийнейджърите от края на 2000 г., когато прави пробива си в Youtube.com. Джъстин Бийбър е сред най-разпознаваемите знаменитости в родната си Канада, както и по целия свят. Първите му години преминават в дома на баба му Даян и дядо му Брус, който се намира в Стратфорд, Онтарио. Той се премества при тях скоро след развода на родителите си и остава там до започването на музикалната си кариера. Любопитен факт за този имот е, че неговата стая е пазена като капсула на времето до продажбата на къщата.

4. Дрейк

Роден в Торонто, Онтарио, Дрейк е признат за популяризирането на R&B и хип-хоп музиката. Към 2021 г. той има 4 награди Грами след 47 номинации и печели рекордните 29 отличия от Музикалните награди "Билбоард”. Авторът на албуми като “Thank Me Later”, “Scorpion” и “Honestly, Nevermind” прави първите си стъпки в околностите на Уестън Роуд, където негов съсед е Кендрик Ламар. В скромния му дом от ранните му години има три спални и малък гараж. Основателят нa звукозаписната компания “ОВО Саунд” не пази средствата си в банка и определено обича лукса. В момента се помещава в огромен имот, струващ $100 млн., и разположен в квартала “Бридъл Пат”, в родния му град. Проектиран е от Ферис Рафаули. Къщата е снабдена с 14 спални, конна база, множество езера и два плувни басейна.

5. Лионел Меси

Признат за един от най-великите футболисти в историята, Лионел Меси знае какво е да започнеш от нулата. Аржентинският магьосник гони топката по прашните улици на квартала “Ла Баяда”, в родния си град Росарио. Къщата е скромна, сива сграда, която сега е затворена и изглежда необитаема, въпреки че все още принадлежи на семейството му. Кварталът е известен със силната си футболна култура, с многото стенописи, картини на тема “Меси” и тротоари, боядисани с цветовете на националния отбор и неговия №10. Около три десетилетия по-късно малкото момче вече е легенда за всички, обичащи футбола, не само в родината му, но и на планетата.

6. Мохамед Али

Световна културна икона, широко известен с прякора „Най-великият“, Мохамед Али е смятан за най-великия боксьор в тежка категория на всички времена. Покойната легенда на бокса се научава да удря с юмруци в дома си, в Луисвил, щата Кентъки. Розово боядисаната къща с две спални е била част от ежедневието на Али, когато той все още е бил известен като Касиус Клей - от 1947 г., когато е бил на 5 години, до 1961 г. Али не само се научава да се боксира през 14-те си години в тази къща, но и печели олимпийския си златен медал и става професионалист в този период. Последното му обитание преди да напусне този свят е в Парадайз Вали, щата Аризона, където е живял, докато се е лекувал от болестта Паркинсон преди смъртта си през 2016 г.

7. Бионсе

Известна със своите вокални способности, артистични преоткривания и изпълнения на живо, Бионсе е приемана като част от най-значимите фигури в културата на 21-ви век. Тази американска певица, автор на песни, актриса и бизнесдама проплаква за първи път през 1981 г. в Хюстън, щата Тексас, и прекарва първите пет години от своя живот в двуетажна тухлена къща, в квартал Ривърсайд Теръс, в Хюстън, придобита от семейството й през 1946 г. Тя остава там заедно с родителите си - майка й Тина и баща й Матю, както и заедно със сестра си Соланж, до 1986 г. През 2019 г. този имот е оценен на $500 000.

8. Крис Прат

Крис Прат определено знае как да се възползва максимално от актьорските си заложби. Роденият във Вирджиния, щата Минесота, американец има във визитката си, филми донесли приходи от над $14 млн., което го превръща в една от най-касовите филмови звезди на всички времена. Като малък Прат се мести няколко пъти с майка си Кетлийн, баща си Даниел и двамата си по-големи брат и сестра Даниел и Анджи преди семейството да се установи в Сиатъл. След като напуска колежа в средата на първия семестър се озовава бездомен на остров Мауи (Хавай), живеейки в микробус и на палатка на плажа. Това изглежда вече е далечен спомен за Крис, който към края на 2025 г. е под наем в луксозна вила, която е собственост на Кейти Пери в Санта Барбара.

9. Деми Ловато

Деми Ловато се появява на голямата сцена с ролята си на Мичи Торес в музикалния филм “Rock Camp” от 2008 г. и неговото продължение от 2010 г. Саундтракът към първия филм включва „This Is Me “, дебютният ѝ сингъл с Джо Джонас , достигайки девето място в класацията Billboard Hot 100 в САЩ. Това дава силен тласък и на музикалната й кариера, откъде произлизат хитове като „Skyscraper“, „Heart Attack”, “Sorry Not Sorry” и др. Смята се, че има богатство от около $40 млн. Преди да бъде погълната от славата и блясък, пътят на Деми започва от малка къща в Албакърки, щата Ню Мексико. Заедно с близките си след това тя се отправя към Коливил, щата Тексас. Там посещава гимназията “Крос Тимбърс“, където се оформя като личност и се отдава за първи път на музиката.

По-късно Ловато се премества в Лос Анджелис, за да продължи кариерата си в развлекателната индустрия. В Града на ангелите Деми остава и до днес, където живее в модерна фермерска къща, в Студио Сити. Имотът се изчислява до $7 млн. В него има шест спални, девет бани, студио и външна кухня.

10. Ариана Гранде

Ариана се отличава със забележителен глас, който я изстрелва до място сред най-влиятелните фигури в музикалния бранш. Издания като “Rolling Stone” и “Billboard” смятат Гранде за една от най-великите артистки в историята. Албумите й „Yours Truly “,” My Everything" и "Dangerous Woman“ постигат международен успех, който й носи $240 млн. в банката. Ариана прекарва детските си години в къща в средиземноморски стил в Бока Ратон, щата Флорида. След това продължава да преследва мечтата си в Ел Ей. Има си домашно кино, гурме кухня и звукоизолирано музикално студио. Oт 2020 г. насам избира да прекарва вечерите си в имот, в Холивуд Хилс срещу $13.7 млн. Той се състои от четири спални, седем бани, фитнес студио, уелнес център, винарска изба и прозорци от пода до тавана с гледка към града.

