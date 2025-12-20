Режисьорът на "Титаник" вече е милиардер

Той е режисьор на хитови филми като "Аватар" и "Терминатор"

Джеймс Камерън официално се нареди сред най-богатите и влиятелни фигури в киноиндустрията. Дни преди премиерата на третия филм от вселената на „Аватар“ – „Аватар: Огън и пепел“ – легендарният режисьор влезе в елитния клуб на милиардерите с приблизително нетно състояние от 1,1 милиарда долара, сочат данните на Forbes.

На 71 години Камерън става едва петият режисьор в историята, достигнал този впечатляващ финансов връх. В престижната компания са още Джордж Лукас, Стивън Спилбърг, Питър Джаксън и Тайлър Пери. Това, което отличава Камерън от останалите, е фактът, че той е натрупал по-голямата част от богатството си директно от филмите си, а не от продажба на франчайзи или студиа.

Според Forbes филмите на Камерън – сред които „Терминатор“, „Пришълци“, „Титаник“ и поредицата „Аватар“ – са донесли близо 9 милиарда долара приходи от световния боксофис. Режисьорът остава и единственият в историята, създал три филма с приходи над 2 милиарда долара всеки: „Титаник“ (1997), „Аватар“ (2009) и „Аватар: Пътят на водата“ (2022).

Първият „Аватар“ продължава да държи короната на най-касовия филм на всички времена с внушителните 2,9 милиарда долара, докато „Пътят на водата“ заема третото място с 2,3 милиарда долара.

Очакванията към „Аватар: Огън и пепел“ са не по-малко грандиозни. Прогнозите сочат, че филмът може лично да донесе на Камерън поне 200 милиона долара и почти сигурно ще премине границата от 1 милиард долара приходи в световен мащаб, превръщайки се в най-касовия холивудски филм за 2025 година.

Историята на „Аватар“ обаче далеч не приключва. Плановете включват още два филма от поредицата, които са насрочени за премиери през 2029 и 2031 година.

