Най-скъпите неща, които са собственост на Лео Меси

Той е един от най-богатите футболисти в света

Лионел Меси си е спечелил славата на един от най-великите футболисти на нашето време. Световен шампион с Аржентина от последното издание на турнира. Поставил е множество рекорди за индивидуални отличия, спечелени през професионалната си футболна кариера, включително осем награди „Златна топка“ , шест приза „Златна обувка“ на Европа и осем пъти е обявяван за Най-добър играч в света от ФИФА.

38-годишният футболист на Интер Маями е и сред най-богатите спортисти в света. По последни данни състоянието му се оценява на около $850 млн., като има и дългогодишни рекламни договори и портфолио от недвижими имоти за стотици милиони. Ето кои са 10-те най-скъпи за него притежания:

10. Часовник “Richard Mille RM 003”

Лионел Меси наскоро е получил изключително рядък часовник. Моделът “Richard Mille RM 003” е подарък за аржентинския национал от индийския милиардер Анант Амбани. От тази марка са направени едва 12 такива, като се смята, че носят етикет с цена от по $1.1 млн. Часовникът е с черен карбонов и сив безел, със скеле тонизиран циферблат, който показва сложния му механизъм. Известен е с това, че е лек, но същевременно изключително сложен, включващ турбийон и дисплей с две часови зони.

9. Aпартамент в “Порше Дизайн” (Маями, САЩ)

Меси притежава резиденция за $5 млн. в небостъргача “Порше Дизайн” в Маями. В нея има три спални и 4-5 бани, като се простира на площ от 335 кв. м. 60-етажният блок е завършен през 2016 г., а обитателите му се изкачват до своите жилища директно с автомобилите си, които паркират на паркинг, намиращ се на покрива. Жилището на Меси представя невероятна гледка към Атлантическия океан. Негови съседи са мексиканският бизнесмен Карлос Пералта и пуерториканският рапът Ануел АА.

8. Имението в Кастелдефелс (Барселона, Испания)

През 2019 г. Лео закупува имот в Кастелдефелс, близо до Барселона, срещу сумата от $7 млн. За да го разшири той дори придобива и този на съседа си, като влага значителни средства, за да го обнови по свой вкус. Луксозната вила е поставена на хълм в района на Беламар. Известна е със зашеметяващите си гледки към Средиземно море, обширните терени с футболно игрище, басейн, фитнес зала и детска площадка. Върви дори с включена зона, забранена за полети над нея. Всъщност, тя се намира на близо 20 км. от стадион “Камп Ноу”.

Снимка: M.allfootballapp.com

7. Цял етаж в сградата “Регалия” (Маями, САЩ)

В притежанията на аржентинския магьосник се нарежда и цял етаж в луксозната сграда “Регалия” в Маями. През 2021 г. Меси се сдобива с него срещу $7.3 млн. Имотът разполага с четири спални и шест бани, а освен това, от него се открива и панорамна гледка към океана. Сградата се издига до 39-тия етаж, а в нея има още шест басейна, спа център, кабини, фитнес център, студио за йога, детска площадка, кухня, както и бар за шампанско и винарска изба.

Снимка: Мiamiluxuryhomes.com

6. Aпартаменти в небостъргача “Чиприани” (Маями, САЩ)

Меси не си губи времето и още през 2021 г. парафира четири жилища в небостъргача “Чиприани”, в Маями. Очаква се жилищата да са напълно готови до 2028 г. За едно от тях той плаща $7.5 млн. Апартаментът се простира на 325 кв.м., в които са поставени четири спални, големи хол и кухня, както и масивно вътрешно стълбище. Небостъргачът ще има още два басейна, частна трапезария, салон в стил „speakeasy“ и пълноценни кетъринг услуги.

5. Имот във Форт Лодърдейл (САЩ)

Снимка: Mansionglobal.com

Най-успешният играч в историята на професионалния футбол (б.а. - с общо 46 отборни трофея) става и горд собственик на луксозно имение на брега на морето в затворения комплекс “Бей Колони”, във Форт Лодърдейл. Това се случва през септември 2023 г., а заради него от сметката му изчезват $10.7 млн. Намира се близо до базата на клубния му отбор Интер Маями. Имотът разполага с 10 спални, 10 бани, басейн в курортен стил, спа център, фитнес зала, домашно кино и частен док. Всичко това го превръща в идеален семеен дом с уединение и висок клас удобства.

4. Вила на остров Ибиса

Снимка: Validohome.com

Бившият състезател на Барселона и ПСЖ има в портфолиото си луксозна вила на остров Ибиса, която получава през 2022 г. срещу $11.2 млн. от швейцарския бизнесмен Филип Амон. В имота се помещават голям плувен басейн, кино, спа център и др. Имотът обаче е изправен пред правни проблеми, заради неразрешено строителство (б.а. - на гараж и мазе), което го прави „проблемен актив“, подлежащ на потенциално разрушаване, освен ако не бъде узаконен. На този етап усилията на екипа му да разреши проблемите с разрешителните с местните власти не дават резултати.

3. Хотел “МИМ Ситжес” (Испания)

Снимка: Living.diariodeibiza.es

Хотелът “МИМ Ситжес” е разположен в град, който е на около 35 км. от Барселона. Той е с категория 4 звезди и е собственост на Лео Меси. Известен е със своята ангажираност към устойчивостта и отличното си местоположение - само на няколко метра от плажа. Хотелът сега се управлява от групата “Meliá Hotels International”. Основен акцент е барът на покрива и малкият басейн, който предлага панорамна гледка към Ситжес и Средиземно море. Хотелът има още спа център с хидротермална терапия, сауна, парна баня и денонощна фитнес зала. Стойността му е $35 млн.

2. “Ferrari 335 S”

Снимка: ТheSun.co.uk

Скъпите коли също сред любимите неща на рекордьора с най-много голове в една календарна година (91) и най-много попадения за един клуб (б.а. - с общо 672 с екипа на Барселона). През миналото лято Меси печели търг за ретро автомобили в Париж, като си тръгва от него с “Ferrari 335 S”, което му коства $36 млн. “Spider Scaglietti” е едно от едва четири произведени бройки, създадени в периода от 1957 до 1968 г. Този автомобил може да се похвали с мощен V12 двигател. Със своите 400 конски сили, колата е развивала максимална скорост от 299 км./ч., с което е изпреварила значително времето си. Автомобилът е участвал в множество състезания, сред които и “24-те часа на Льо Ман”.

1. Частен самолет “Gulfstream V”

Снимка: Аeroaffaires.com

Лео използва за своите пътувания по света частен самолет - “Gulfstream V”, с който се сдобива през 2018 г. срещу $45 млн. Самолетът е силно персонализиран с лични щрихи за семейството му и разполага с луксозен интериор. Емблематичният №10 е изписан в задната част на машината. Освен това, на стъпалата са поставени и имената на съпругата му Антонела и синовете на Меси - Тиаго, Матео и Сиро. В кабината има 14-16 кожени седалки, които могат да се превърнат в легла за почивка по време на дълги полети. Освен това, пътниците могат да използват напълно оборудвана кухня и две бани. Задвижва се от два двигателя “Rolls-Royce BR710” и може да лети на височина от 15 500 м.

