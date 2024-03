Топ 5 филма от Оскарите, подредени по най-добри боксофиси

Триумф в боксофиса не означва Оскар, но някои от тези филми имат рекордни приходи

Killers of the Flower Moon (Убийците на цветната луна) – 156 млн. долара

Най-новият филм на режисьор с биографията на Мартин Скорсезе със сигурност би бил сигурен хит и сериозен претендент за спечелването на Оскар. Killers of the Flower Moon е толкова високо в списъка, че получи 10 номинации на тазгодишните Оскари.

Killers of the Flower Moon е първия случай, в който Скорсезе си сътрудничи с Apple. Apple даде на Скорсезе бюджет без таван, за да направи каквото иска.

Killers of the Flower Moon се превърна в един от най-касовите филми в кариерата на Скорсезе, тъй като донесе 67 млн. долара в Северна Америка и 88 млн. долара в чужбина, за общо 156 милиона долара в световен мащаб. Това го поставя далеч над подобните на Casino и The Color of Money, макар и малко по-малко от Hugo, Cape Fear и Gangs of New York. Предавайте Killers of the Flower Moon на Apple TV.

Опенхаймер – 960 млн. долара

И накрая, преминаваме към последните два филма в този списък, които са и двата филма, които очевидно са най-касовите сред номинираните за най-добър филм на годината. Първият е „Опенхаймер“, най-новият филм на режисьорът Кристофър Нолан. Филмът е биографичен филм за живота на Робърт Опенхаймър (изигран от Килиан Мърфи), който също така описва подробно създаването на атомната бомба и политическите и обществени последствия, настъпили след избухването ѝ.

Това е може би най-добрият филм в кариерата на Нолан, като досега и той получи удивителните 13 номинации за Оскар и е категоричният фаворит за спечелване на категорията: „Най-добър филм“.

В крайна сметка „Опенхаймер“ спечели 328 млн. долара в Северна Америка и 631 млн. долара в чужбина, общо 960 милиона долара в световен мащаб. Това без съмнение е един от най-касовите филми в кариерата на Нолан и третият най-касов филм за 2023 г.