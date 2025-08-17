Балканска държава се превръща в дом на милионери

Историческа промяна се случва сред най-богатите в света

Тази година 142 хиляди милионери възнамеряват да се преместят, оставяйки след себе си луксозни апартаменти в Лондон или имения във Франция. Швейцария, Съединените американски щати и Обединените арабски емирства все още успяват да привлекат част от богатите, но Черна гора е най-бързо развиващият се център за милионери в света.

А именно, според данни на швейцарската компания Henley & Partners, през последната година броят на милионерите, дошли да живеят в тази страна, се е увеличил с цели 124 процента.

В момента в тази страна живеят 2800 милионери, което е значително по-малко в сравнение с някои други страни. Въпреки това, тя привлича богатите благодарение на програмата „инвестиция в замяна на гражданство“, известна още като Златния паспорт.

Освен това, както посочва Доминик Волек от Henley & Partners, Черна гора става привлекателна поради близостта си до Западна Европа и фискалната си гъвкавост.

Ниските данъци на Черна гора, с фиксиран данък върху доходите и липса на данъци върху наследство или дарения, я правят особено привлекателна за съхраняване на богатство. В комбинация с адриатическото крайбрежие, предлагането на луксозни недвижими имоти и атрактивния средиземноморски начин на живот, страната се превърна в избор на инвеститорите, каза Волек.

Освен споменатото, броят на богатите хора, имигрирали през последната година, се е увеличил и в Малта, Полша, Китай, Коста Рика, Индия и Латвия.

От друга страна, най-много милионери са емигрирали от Великобритания, Китай, Индия, Южна Корея, Русия, Бразилия, Франция, Испания и Германия.

