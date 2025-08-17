Системата на плащанията въвежда своеобразна „кастова система“

Русия, която води продължителна война срещу Украйна, намалява разходите дори за основния си ресурс за мобилизация, предаде Kyiv Post. На фона на рекорден федерален бюджетен дефицит и задълбочаваща се финансова криза в регионите, няколко руски субекта рязко свалят еднократните плащания за подписване на военни договори.

Според Главното управление на разузнаването на Украйна (ГУР) бонусите намаляват в редица региони: в Башкирия – от 1,6 млн. рубли (около 18 хил. долара) на 1 млн. рубли (11 хил. долара), в Ямало-Ненецкия автономен окръг – от 3,1 млн. (35 хил. долара) на 1,9 млн. (21 хил. долара), в Белгородска област – от 3 млн. (34 хил. долара) на 800 хил. (9000 долара) и в Нижни Новгород – от 3 млн. (34 хил. долара) на 1,5 млн. рубли (17 хил. долара).

В същото време в някои региони плащанията се увеличават: в Татарстан бонусът бе повишен на 3,1 млн. рубли (35 хил. долара), в Рязанска област обещават допълнителен 1 млн. (11 хил. долара), а в Кабардино-Балкария сумата нарасна от 1,5 млн. (17 хил. долара) на 1,8 млн. рубли (20 хил. долара). Тази политика формализира своеобразна „кастова система“, при която животът на гражданите се оценява различно според мястото им на живеене.

Икономическият натиск върху бюджета на Русия расте. Само за първите седем месеца на 2025 г. дефицитът достигна 61 млрд. долара – четири пъти повече от планираните 14,6 млрд. долара. Причините са спад в приходите от петрол и газ, неизпълнение на данъчните цели и резки увеличения на военните разходи, отбелязва ГУР.

„Финансовата дупка на „псевдоимперията“ расте с рекордни темпове“, посочват разузнавателните служби.

"Президентът Владимир Путин планира да отдели около 1,1 трлн. долара за превъоръжаване на Русия до 2036 г. Има пълна мобилизация на руската политика, икономика и общество за подготовка за бъдеща мащабна война", според шефа на ГУР Кирило Буданов.

В рамките на военната си реформа Русия вече създаде два нови военни окръга – Московски и Ленинградски, и планира формиране на нови дивизии, части и военни формирования. Буданов отбелязва, че Русия увеличава присъствието си в Африка чрез прокси сили като частната военна компания „Вагнер“ и „Африканския корпус“, като подкрепя авторитарни режими и терористични организации по света.

Според Буданов целта е създаване на световен ред, в който големите сили, особено Русия, имат абсолютна власт, контролират критични ресурси и вземат решения с глобално значение зад затворени врати.

