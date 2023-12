Най-богатата починала знаменитост: името на Елвис Пресли печели пари десетилетия след смъртта му

Имението му продължава да събира милиони всяка година

През 1954 г. 19-годишно селско момче търси начин да навлезе в музикалната индустрия. По това време никой не знаеше, че младият мъж, Елвис Арън Пресли, ще завладее музикалната арена и ще стане най-великият певец на всички времена. Името му ще остане незабавно познато на всички почти пет десетилетия след смъртта му и ще печели милиони всяка година, което все още е мечтата на всеки певец.

Нека проучим живота на легендарния певец, как имението на Елвис Пресли продължава да процъфтява след смъртта му и защо той обикновено е на върха на всеки годишен списък „Най-богатите мъртви знаменитости“ на Forbes.

Кралят на рокендрола е роден на 8 януари 1935 г. и в този първи ден той губи своя спътник от девет месеца - мъртвородения си брат близнак Джеси Гарън Пресли.

Върнън Пресли, бащата на краля, създава семейство с Гладис Лав Пресли, когато е на 18 години, а Гладис е с три години по-млада от него. Семейство Пресли често трябваше да търси помощ от съседи, често разчитайки на държавна помощ за храна, пише therichest.com.

През 1938 г. Върнън е затворен за осем месеца за фалшифициране на чек и семейство Пресли губи дома си. По това време Елвис е само на три години. Той редовно посещава църква и именно там открива любовта си към това, което ще стане дело на живота му.

Трикратният носител на Грами за първи път публично пее в училище, когато е на десет години; той изпълни "Old Shep" и се класира на пето място в конкурса. Когато беше на 18, Елвис беше доста популярен заради своята привлекателност, бакенбардите си, изключителните си черти на лицето и цялостния си вид на звезда.

Снимка: Reuters

Когато изпя "Till I Waltz Again With You" от Тереза Брюър, всички започнаха да го забелязват.

От 1954 до 1956 г. Елвис преживява много провали; той се провали на прослушвания и първият му диск не можа да осигури продажби за Sun Recordings. Въпреки това крал Елвис често се възползва от шансовете си, когато те идваха, и знаеше, че кариерата му е на път да започне.

Първият му голям пробив идва, когато песента му "Heartbreak Hotel" става песен номер едно в Топ 100 на Billboard за седем последователни седмици. През 1956 г. Кралят, благодарение на невероятния си външен вид и безупречен музикален талант, дебютира в първия си музикален филм, Love Me Tender.

Елвис Пресли започва да се появява във филми и телевизионни предавания и песните му привличат световно внимание; все по-голям брой фенове бяха лудо влюбени в него.

60-те и 70-те години на миналия век са ерата на пика на Елвис Пресли.

Пресли участва в 31 филма и издава 57 албума. Всеки негов филм завладява боксофиса, а всеки албум на Елвис е продаден повече от милион пъти.

Световните рекорди на Гинес обявиха Пресли за най-продавания соло изпълнител, който продаде над милиард копия - да, този умопомрачителен рекорд за продажби от повече от милиард копия е реален и потвърден.

Общо 109 негови песни достигат Billboard Top 100, а 25 от тях попадат в Billboard Top Ten.

Снимка: Getty Images

На 36-годишна възраст Елвис получава наградата Грами за цялостно творчество и много музикални величия (включително Бийтълс) пожелават да се срещнат с него.

Елвис Пресли печелеше средно около 130 000 долара за изпълненията си от средата на 70-те години, както съобщава Los Angeles Times през 1989 г.

Според калкулатора за инфлация на Бюрото по трудова статистика на Съединените щати (BLS), 130 000 долара през юни 1970 г. са приблизително еквивалентни на 1 030 856 долара в днешни долари.

До 1956 г. Елвис Пресли вече е продал стоки на стойност 22 милиона долара. Кралят продаде огромния си каталог с песни за 5,4 милиона долара през март 1973 г., сума, равняваща се на 38,3 милиона долара днес.

Елвис Пресли, подобно на много други известни музиканти, попадна в капана на злоупотребата с вещества и пристрастяването. През 1973 г., когато Пресли е само на 38 години, здравето му започва рязко да се влошава, до голяма степен поради прекомерната употреба на вещества.

Последният път, когато светът видя Елвис на сцената, беше на 26 юни 1977 г. Седем седмици по-късно, на 16 август, Елвис Пресли се поклони за последно на едва 42-годишна възраст.

По това време нетната му стойност е намаляла до едва 5 милиона долара.

Елвис Пресли остави богатството си на баща си Върнън, баба си Мини Мей Худ Пресли и деветгодишната си тогава дъщеря Лиза Мари Пресли.

Но две години след смъртта на Елвис (през 1979 г.), Върнън също почина; на следващата година баба му почина.

По време на смъртта на Върнън Лиза Мари Пресли е само на единадесет години и непълнолетна, така че Присила Пресли, която се омъжи за Елвис през 1967 г. и се разведе с него през 1973 г., пое управлението на имението му.

Въпреки развода им, Присила остава близка приятелка на Елвис Пресли.

Присила беше и умна бизнесдама; тя превърна дома на Елвис Пресли в Грейсленд в музей.

Този ход се изплати добре, тъй като 600 000 души посещаваха годишно, за да видят мястото, където е погребан Елвис Пресли, както и хола му, прочутата му стая в джунглата (където той създаваше музиката си) и кухнята му, пълна с неговите записи.

Домът на Пресли в Грейсленд е най-посещаваната частна собственост в Америка и на второ място след Белия дом като най-посещаван дом в страната. За нула време Присила превърна 1 милион долара в 100 милиона долара, като успешно и щателно възстанови финансовото наследство на Пресли.

Лиза Мари Пресли, талантлива певица и текстописец сама по себе си, наследява богатството на баща си на 1 февруари 1993 г. – нейния 25-ти рожден ден.

По това време музиката на Елвис Пресли и неговото имение в Грейсленд печелеха милиони всяка година.

В началото на двадесет и първи век имението на Елвис генерираше рутинно 30 до 35 милиона долара годишно.

Кралят на рокендрола, Елвис Пресли, оглави класацията на Forbes за „Най-богатата мъртва знаменитост“ седем от десет пъти през първото десетилетие на 2000-те.

През 2020 г. имението на Елвис регистрира печалба от 30 милиона долара, която се увеличи до 110 милиона долара през 2022 г. поради излизането на биографичния филм за легендата, Елвис. През 2023 г. Елвис Пресли спечели 100 милиона долара от продажби на музика и своя музей Graceland.

Лиза Мари Пресли почина през януари 2023 г.; в настоящия момент нейната единствена дъщеря (актриса Райли Киоу) ще поеме доходоносното имение на Елвис Пресли, а Присила Пресли ще получава 100 милиона долара годишно като съветник.