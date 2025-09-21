Най-скъпите тоалети, които Мелания Тръмп някога е носила

Дизайнерски ѝ тоалети струват повече от средната годишна заплата на американец.

Името на Мелания Тръмп отдавна се свързва със скъп вкус и афинитет към дизайнерски марки. Още от времената, когато семейството притежава лъскави казина и международни голф игрища, животът на Доналд и Мелания Тръмп винаги е бил обгърнат от лукс и блясък. Мелания не изневери на стила си и често залага на дизайнерски тоалети, които струват повече от средната годишна заплата на американец.

Снимка: Getty Images

След като влезе в Белия дом през 2017 г., модните избори на Мелания Тръмп бяха под светлината на прожекторите и почти всеки неин тоалет предизвикваше реакция. Дори ежедневният ѝ стил често струваше цяло състояние, а в определени случаи изборът ѝ на дрехи ставаше обект на политически и културни тълкувания. Такава беше ситуацията с емблематичната розова блуза на Gucci с панделка, която Мелания носи по време на президентски дебат, дни след като излезе скандалното видео с Доналд Тръмп. Стойността на блузата беше 1100 долара, но вниманието бе привлечено най-вече от символиката на модела.

Някои от най-запомнящите се визии на Мелания са неразривно свързани с важни публични събития. По време на визита в Обединеното кралство, тя избра изящна жълта рокля на J. Mendel на стойност 6990 долара, която комбинира с обувки на Manolo Blahnik и бижута, включително годежния си пръстен за 1.5 милиона долара, пише The list. За друга официална поява, като гала вечерта във Вашингтон, тя се спря на копринена рокля на Monique Lhuillier за 2595 долара. Комбинацията с обувки Louboutin или Manolo Blahnik беше нейна запазена марка, а общата стойност на визиите ѝ често надвишаваше няколко хиляди долара.

Снимка: EPA

Някои от тоалетите ѝ обаче надминаваха и най-смелите представи. Една от най-скъпите ѝ визии беше изборът за встъпителния бал през 2017 г. – рокля по поръчка от Ерве Пиер, която беше дарена на Националния музей на американската история. Въпреки че няма официална цена, подобен дизайн би струвал десетки хиляди долари. Също толкова впечатляваща беше и сватбената ѝ рокля от Dior, украсена с 1500 кристала и струваща 98 000 долара – истинска демонстрация на лукс още от първите стъпки на брака ѝ с Доналд Тръмп.

Независимо дали е избирала рокли за галавечери, костюми за политически събития или по-ежедневни тоалети, стилът на Мелания винаги е бил свързан със скъпи марки, прецизна селекция и безпогрешно усещане за присъствие. Дори небрежните ѝ визии за преместване в Белия дом или за Хелоуин с децата в градината струваха хиляди – с палта от Bottega Veneta, блузи от Dolce & Gabbana и чанти Hermès Birkin на стойност 13 000 долара. Всичко това потвърждава, че гардеробът на Мелания Тръмп е не просто моден, а символ на лукс, статус и стратегически имидж.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN