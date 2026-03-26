Колко струва роботът, който върви до Мелания Тръмп? (СНИМКИ + ВИДЕО)

Роботът каза „добре дошла“ на 11 различни езика, придружено с жестове с ръце

Първата дама Мелания Тръмп присъства на технологична среща на върха в Белия дом, придружена от хуманоиден робот, който произнесе кратки встъпителни думи и беше представен като потенциален „заместител на човешкия труд“.

Снимка: Кадър, Reuters

Роботът, разработен от Figure AI и известен като Figure 03, се движеше бавно редом с първата дама в залата „Крос“, преди да се представи, да благодари на Мелания Тръмп и да каже „добре дошла“ на 11 различни езика, придружено с жестове с ръце. След това Figure 03 успешно се върна обратно по залата, докато аудиторията наблюдаваше в продължително мълчание. Според изпълнителния директор на Figure AI, Брет Адкок, роботът работи с пълна автономност, цитира Forbes.

Появата на Figure 03 в Белия дом се случи дни след като Марк Бениоф, главен изпълнителен директор на Salesforce, публикува видеоклип, показващ робота как сортира пратки в склад, наричайки го „впечатляващ“. Цената на Figure 03 според компанията е 24 760 долара, като той се конкурира с робота Optimus на Tesla и NEO на 1X, чиято доставка се очаква по-късно тази година на цена от 20 000 долара.

Снимка: Кадър, Reuters

Какво знаем за Брет Адкок?

Брет Адкок, на 39 години, е технологичен предприемач с нетно състояние от 19,1 милиарда долара, заемащ 135-то място в списъка на милиардерите на Forbes в реално време. Той е основател на Figure AI и наскоро стартира лаборатория за изкуствен интелект Hark, която ще разработва софтуер и хардуер за собствени модели ИИ. Освен това е основател на компанията Cover, която създава системи за откриване на оръжия в училища. Адкок няма установени политически връзки с Белия дом, а единствените му регистрирани дарения са сравнително малки – 15 000 долара за демократичната платформа ActBlue и предишни дарения на двама вече пенсионирани членове на Конгреса.

Figure AI е основана през 2022 г. и получава инвестиции от технологични гиганти като NVIDIA, Microsoft, Salesforce и Samsung. Компанията генерира над 1 милиард долара финансиране от серия C миналата година, което я оценява на 39 милиарда долара. Адкок заявява, че целта на роботите на Figure AI е да служат като обобщаващ заместител на човешкия труд.

Figure 03 е най-новата версия на хуманоидните роботи на компанията, с по-плавен дизайн и 9% по-лека конструкция в сравнение с предшественика Figure 02. Моделът има подобрена аудио система за преобразуване на реч в реално време. Все още не е ясно кога роботът ще бъде достъпен за потребителите, но според съобщенията това се очаква в края на 2026 г.

