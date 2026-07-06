Защо в казината няма часовници и прозорци?

Какво показва психологическият прочит

Влизате в казино, потапяте се в шумната атмосфера, ярките светлини и непрекъснатия звън на слот машините. След няколко часа обаче осъзнавате, че нямате представа колко е часът. Това не е случайност. Независимо дали става дума за луксозно казино в Макао, емблематична игрална зала в Лазурния бряг или по-малко казино в провинциален град, едно правило почти винаги важи – на стените няма часовници.

Най-разпространеното обяснение е свързано с психологията на поведението. Липсата на часовници, както и отсъствието на прозорци и естествена светлина, създават усещането, че времето е спряло. Играчите по-трудно преценяват колко дълго са останали в казиното, а когато човек изгуби представа за времето, е по-вероятно да продължи да играе и съответно да похарчи повече пари.

Според специалисти по поведенческа психология именно това е една от най-ефективните техники за създаване на т.нар. „потапяща среда“ – пространство, в което външният свят постепенно престава да съществува. Този ефект се подсилва и от постоянната температура, еднаквото осветление и липсата на външни ориентири като изгрев, залез или промени във времето.

Изследванията показват, че много посетители на казина действително губят представа за времето по време на игра. Без визуални ориентири хората по-често остават по-дълго от първоначално планираното и са склонни да вземат по-импулсивни решения. Именно затова интериорът на казината се проектира така, че максимално да задържа вниманието върху игрите - от разположението на слот машините до светлинните и звуковите ефекти.

Съществува обаче и друга гледна точка. Според Бил Фридман, дългогодишен мениджър на казина в Лас Вегас, липсата на часовници не е толкова маркетингов трик, колкото отговор на желанията на самите посетители.

В интервю за The Hustle през 2024 г. той обяснява, че клиентите идват в казиното именно за да избягат от ежедневието. „Те не искат време. Те са във фантазия и свят на бягство.“ Според Фридман хората предпочитат среда, в която могат временно да забравят за графици, работа и задължения, а часовникът би нарушил това усещане.

Защо липсват и прозорците?

Освен психологическите аргументи има и съвсем практични причини. Мениджърът на казино Дан Нита обяснява пред Time Out, че естествената светлина трудно може да бъде контролирана. Слънчевите лъчи създават отблясъци върху екраните на слот машините, игралните маси и картите, което може да затрудни играта.

При изцяло изкуствено осветление операторите могат да поддържат еднаква яркост и комфортна среда през цялото денонощие.

Истината вероятно е някъде по средата. Липсата на часовници и прозорци със сигурност допринася за усещането, че времето тече по различен начин, а това може да насърчи по-дълъг престой. В същото време подобен дизайн улеснява контрола върху осветлението и създава атмосфера, която много посетители действително търсят – свят, откъснат от ежедневието.

Затова следващия път, когато влезете в казино и не откриете нито един часовник, вероятно това не е пропуск в интериора, а внимателно обмислено решение, зад което стоят както психологията на потребителското поведение, така и практичните изисквания на игралната индустрия.