Може ли да прехвърлите имот на детето ви, ако е под 18 години?

Сделките с недвижими имоти задължително се оформят с нотариален акт и подлежат на специални законови разпоредби

Дете под 18 години може да бъде собственик на недвижим имот в България. Това означава, че имот може да бъде прехвърлен на малолетно или непълнолетно дете, но самата сделка, както и последващото разпореждане с имота, подлежат на специален законов контрол.

Съгласно чл. 130 от Семейния кодекс, разпореждането с имущество на малолетни и непълнолетни лица се извършва единствено с разрешение на районния съд. Законът за лицата и семейството определя, че малолетни са лицата до 14 години, а непълнолетни са тези от 14 до 18 години. Сделките с недвижими имоти задължително се оформят с нотариален акт. Когато става дума за малолетно дете или лице, поставено под запрещение, всички действия, свързани с негово имущество, се извършват само след съдебно разрешение, с цел да се гарантира, че са в негов интерес.

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Как става прехвърлянето на имот на дете?

Прехвърлянето на имот на дете под 18 години се осъществява чрез нотариален акт, като при малолетни и непълнолетни лица се прилагат допълнителни правила за защита на техните интереси.

Ако детето е малолетно (под 14 години), сделките се извършват чрез неговия законен представител – най-често родител или настойник. При непълнолетни (между 14 и 18 години) участието на детето е съвместно с родител или попечител, като се спазват определени ограничения. Важно е да се има предвид, че при по-съществени действия с имота, като продажба или тежести върху него, е необходимо предварително разрешение от съда.

Кога се изисква съдебно разрешение?

Снимка: Getty Images / iStock

Съдебно разрешение се изисква основно при сделки, които могат да засегнат имуществото на детето, като например продажба на имот или други действия, които носят риск за неговия интерес. Районният съд преценява дали конкретната сделка е в полза на детето или е продиктувана от важни семейни нужди. Само след положително съдебно решение може да се пристъпи към нейното извършване.

Какви документи и процедура са необходими?

За да се издаде съдебно разрешение, се подава молба до съда по настоящия адрес на детето. В нея се посочват данните на детето, данните на родителя или настойника, както и подробности за сделката – стойността на имота, условията и причините за прехвърлянето.

Към молбата се прилагат документи като удостоверение за адрес, доказателство за родителски права или настойничество, документ за собственост на имота и при необходимост предварителен договор. Добавя се и декларация за имуществото на детето, както и документ за платена държавна такса. След подаването съдът разглежда случая и може да изиска становище от дирекция „Социално подпомагане“, за да се прецени дали сделката е в интерес на детето.

Какво трябва да знаете?

Ако съдът одобри сделката тя може да бъде финализирана пред нотариус. Ако бъде отказана, прехвърлянето не може да се извърши. Важно е да се има предвид, че законът е насочен към защита на интересите на детето и предотвратяване на неправомерно разпореждане с негово имущество.