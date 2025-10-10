Милионер съди сайт за онлайн залози, след като загуби 1,7 млн. евро

Докъде се простира отговорността на хазартните оператори да предпазят клиентите си от собствените им прекомерни действия?

Британският милионер Лий Гибсън, който се занимава с отдаване на имоти под наем, заведе дело срещу Betfair – един от водещите световни оператори в сферата на онлайн залаганията, предава БГ НЕС.

Гибсън твърди, че компанията е трябвало да го спре да похарчи 1,7 милиона евро за спортни залози, основно на футбол, които той е направил в рамките на над десетилетие. Случаят, който според "Таймс" може да се окаже прецедент, повдига важен въпрос: докъде се простира отговорността на хазартните оператори да предпазят клиентите си от собствените им прекомерни действия?

Снимка: iStock

47-годишният мъж от Лийдс посочва, че след като Betfair му е предоставила „VIP“ статус и е назначила специален акаунт мениджър, компанията е поела повишена отговорност към него. За период от десет години той е направил над 30 000 залога, преди профилът му да бъде окончателно блокиран през 2019 г. В съдебната зала Гибсън признава, че в началото хазартът му се е струвал „вълнуващ“, но впоследствие се е озовал в порочен кръг на загуби.

Сега той търси обезщетение от 1,1 милиона евро, като аргументира, че Betfair е „знаела или би трябвало да знае“, че има хазартна зависимост. Според защитата му, компанията е поддържала и дори е поощрявала вредното му поведение чрез индивидуални бонуси и стимули за лоялност. От своя страна, Betfair отхвърля обвиненията, позовавайки се на предходна съдебна победа. В решението на Висшия съд се казва, че няма данни, които да показват, че компанията е могла да осъзнае мащаба на зависимостта му, особено след като той редовно е уверявал, че контролира залозите си.

Съдията по първото дело е отбелязал колко трудно е за компаниите да разпознаят „проблемен комарджия“, когато самият клиент не е откровен. Гибсън е представял информация, че може да покрива загубите си с лични средства, което е затруднило преценката на риска от страна на букмейкъра. На заседанието по обжалването обаче адвокатът му повтори, че именно предоставянето на персонален мениджър и финансови стимули свидетелства, че Betfair е печелила от неговата зависимост и е „се възползвала от рисковото му поведение, за да увеличи приходите си“.

От своя страна, компанията твърди, че Гибсън умишлено е прикрил реалното си положение и е омаловажавал финансовите си затруднения, което е направило разпознаването на зависимостта му практически невъзможно. Ако Апелативният съд отсъди в полза на Гибсън, това ще разтърси цялата онлайн хазартна индустрия, като доведе до по-строги изисквания за контрол не само в Обединеното кралство, но и в други европейски страни. Решението все още се очаква, като тримата съдии са си дали време за внимателна преценка.

