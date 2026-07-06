Най-богатият човек във Франция е глобен с 22 млн. евро

Решението на съда ще бъде обжалвано пред Държавния съвет

Най-богатият човек във Франция – милиардерът Бернар Арно и съпругата му са санкционирани с близо 22,5 милиона евро допълнителни данъци, според скорошно решение на Парижкия административен апелативен съд, цитирано от Франс прес, предава БТА.

Главният изпълнителен директор на глобалния луксозен конгломерат LVMH и неговата съпруга трябва да заплатят на френските власти общо 12,96 милиона евро под формата на „допълнителни вноски“, включващи данъци, социални осигуровки, различни такси и лихви за забавени плащания за 2010 г., както и още 9,5 милиона евро по отношение на френския данък върху солидарността върху богатството за периода 2012–2015 г., се посочва в решението, публикувано на 2 юли на сайта на административния орган.

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От страна на Арно е заявено, че решението на съда „ще бъде обжалвано пред Държавния съвет“, съобщи говорител на бизнесмена пред Франс прес. Бернар Арно е най-богатият човек във Франция и в Европа, като в момента заема осмо място в света според индекса на милиардерите на агенция Блумбърг, с нетно състояние от около 165 милиарда щатски долара.

Същността на случая е свързана със „сложно акционерно участие“ в LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, според онлайн медията l’Informé, която първа съобщава за решението на административния съд. По време на разследването френските власти са поискали съдействие от Люксембург и Бахамите, според информацията, съдържаща се в решението на Парижкия съд.