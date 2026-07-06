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Свят 5 психологически трика, които увеличават продажбите

5 психологически трика, които увеличават продажбите

bTV Бизнес екип

Преди да инвестирате хиляди долари в уеб разработка, има подобрения, които можете да направите сами

Често разликата между успешната продажба и пропуснатия потенциален клиент се свежда до малки детайли. Точно тези дребни елементи могат да бъдат повлияни чрез няколко психологически трика и техники, приложими във вашия бизнес. Преди да инвестирате хиляди долари в маркетингова агенция или уеб разработка за пълна промяна на сайта или създаване на нов, има по-фини подобрения, които можете да направите сами. Те се основават на проста психология и могат да доведат до реално увеличение на продажбите. 

1. Направете доставката да изглежда безплатна

Случвало ли ви се е някой да добавя продукти за стотици долари в количката си, но да се откаже заради 5 долара доставка? Клиентите първо се фокусират върху основната цена на продукта. Когато обаче се добавят допълнителни такси като доставка или обработка, това често води до отказ от покупка.

Снимка: Getty Images / iStock

Затова е важно да включите разходите за доставка в крайната цена, така че клиентът да възприема доставката като безплатна. Когато можете да заявите, че доставката е „безплатна“ – дори тя реално да е калкулирана – това увеличава вероятността за покупка и съответно продажбите.

2. Приложете ефекта на лявата цифра

Замисляли ли сте се защо цените често са 19,99 вместо 20,00? Това е свързано с т.нар. ефект на лявата цифра. Проучвания показват, че когато клиент види цена като 19,99 долара вместо 20,00, той я възприема като значително по-ниска. Първата цифра „1“ създава усещане за по-нисък ценови диапазон и прави продукта по-достъпен в съзнанието на купувача, въпреки минималната разлика.

3. Предложете подобрения

В края на процеса на покупка можете да предложите допълнителни подобрения или ъпгрейди. Ако клиент вече е решил да купи продукт за 200 долара, добавянето на още 20 долара за по-добра версия изглежда като малка разлика. В контекста на основната сума, това често се приема лесно. Дори клиентът да не избере ъпгрейда, вие все пак реализирате основната продажба, предава Holded. 

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4. Създайте чувство за неотложност

Много клиенти не купуват веднага, а отлагат решението си за по-късно. Проблемът е, че често това „по-късно“ никога не идва. Когато създадете усещане за ограничено време или наличност, клиентите са по-склонни да действат веднага. Това може да бъде показване на ограничени бройки или ясно посочване, че промоцията е валидна само за определен период.

5. Демонстрирайте, че сте надеждни и заслужаващи доверие

Вероятно сте виждали отзиви в различни сайтове – това не е случайно. Платформи като Amazon използват рецензии, а много други сайтове разчитат на собствени секции с мнения на клиенти. Това значително повишава доверието. Добавянето на реални отзиви, статистики или препоръки прави бизнеса ви по-надежден. А доверието е ключов фактор – клиентите купуват само от сайтове, които изглеждат сигурни и легитимни. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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