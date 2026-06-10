Това са най-образованите страни в света

Къде се намира България в глобалната картина

Образованието остава един от най-важните фактори за икономическия растеж, иновациите и конкурентоспособността на държавите. В ерата на изкуствения интелект и дигиталната трансформация страните с по-висок дял на високообразовано население са и сред лидерите по производителност, качество на живот и технологично развитие.

Но как всъщност се определя кои са „най-образованите“ държави в света?

Повечето държави следват Международната стандартна класификация на образованието (ISCED), която разделя образованието на три основни нива:

Под средно образование – включва предучилищно обучение и основно образование;

– включва предучилищно обучение и основно образование; Средно образование – обхваща гимназиалния етап и професионалната подготовка;

– обхваща гимназиалния етап и професионалната подготовка; Висше образование – включва колежи, университети, бакалавърски, магистърски и докторски програми.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) използва като основен показател дела на населението на възраст между 25 и 64 години, което е завършило някаква форма на висше образование, пише World population review.

Топ 10 на най-образованите държави

Според последните данни на ОИСР, използвани като ориентир и през 2026 г., класацията изглежда така:

Канада – 63%

Канада заема първото място в света. Близо две трети от възрастното население притежава диплома за висше образование или професионална квалификация след средното образование.

Силният фокус върху достъпността на образованието и връзката между университетите и пазара на труда превръщат страната в световен лидер.

Япония – 56%

Япония традиционно инвестира сериозно в образованието и развитието на човешкия капитал. Страната е известна с високите академични стандарти и културата на непрекъснато усъвършенстване.

Ирландия – 54%

През последните две десетилетия Ирландия се утвърди като европейски технологичен център. Високото образователно ниво е сред основните причини международни компании да избират страната за свои регионални офиси.

Люксембург- 54%

Малката европейска държава се нарежда сред лидерите благодарение на силната си образователна система и високия дял на квалифицирани специалисти.

Южна Корея-56%

Южна Корея е пример за това как инвестициите в образование могат да трансформират икономиката. Страната разполага с едни от най-високите резултати в международните образователни класации.

Обединеното кралство- 54%

Британските университети продължават да бъдат сред най-престижните в света, а страната поддържа високи нива на участие във висшето образование.

Австралия- 53%

Австралия привлича стотици хиляди чуждестранни студенти всяка година и инвестира активно в научни изследвания и иновации.

Съединените щати- 51%

САЩ остават глобален център за висше образование, като университети като Harvard, MIT и Stanford продължават да задават световните стандарти.

Според Световната банка всяка допълнителна година образование може да повиши доходите на човек средно с 8–10%. На макроикономическо ниво по-високата образованост е свързана с:

по-висока производителност;

повече иновации;

по-ниска безработица;

по-голяма социална мобилност;

по-висок жизнен стандарт.

Именно затова инвестициите в образование все по-често се разглеждат не като разход, а като стратегическа инвестиция в бъдещия икономически потенциал на държавите.

България в глобалната картина

Макар България да отчита подобрение през последните години, страната все още изостава от лидерите по дял на населението с висше образование. Сред основните предизвикателства остават демографската криза, недостигът на кадри в определени сектори и необходимостта от по-тясна връзка между образованието и нуждите на бизнеса.