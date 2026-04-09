1 USD
1.1706 BGN
Петрол
97.25 $/барел
Bitcoin
$70,918.1
БГ Бизнес Да платиш с усмивка в магазина- технологията на бъдещето вече и в България

Да платиш с усмивка в магазина- технологията на бъдещето вече и в България

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Вече няма да е нужно да сканирате банковата си карта

Вероятно за мнозина звучи странно да плати в магазина с усмивка вместо с карта, но всъщност е новият високотехнологичен разплащателен метод. За съжаление, не става въпрос да получим безплатно кафе и закуска само заради чара си. Но пък спестяваме време, усилия и намаляваме риска от злоупотреби, а услугата се предлага и в България.

Става въпрос за биометрично плащане чрез лицево разпознаване директно на касата. Вместо да сканираме банковата си карта, всъщност сканираме лицето си. Потребителите трябва да свалят приложение, в което се регистрират и добавят банковата си карта. Приложението няма достъп до информацията на клиентите. Алгоритъмът анализира над 80 лицеви точки и създава уникален биометричен вектор, без да съхранява реално изображение. Всички данни се криптират и не могат да бъдат възстановени като снимка.

Плащанията се осъществяват чрез токенизация – банковите данни не се запазват в системата, а се заменят с криптиран идентификатор, достъпен единствено за банката, пише "24 часа". Системата използва биометрична идентификация с международен стандарт за защита. Над 40 търговци у нас в повече от 300 локации разполагат към този момент с устройства, които позволяват такъв тип плащане. Въпреки малкия им брой България е сред пионерите в Европа. Преди няколко години подобна технология беше внедрена в Полша. Тя използва биологични характеристики за проверка на самоличността преди обработка на плащане. Разчита се на уникални физически или поведенчески черти. Счита се, че тези методи осигуряват по-сигурен начин за трансакции, тъй като биометричните данни са по-трудни за възпроизвеждане или кражба, отколкото традиционните методи на плащане . В резултат на това се очаква световният пазар на биометрични карти да нарасне с близо 118% между 2024 и 2029 г.

Най-разпространеният вид биометрично удостоверяване е чрез разпознаване на пръстови отпечатъци. Това е най-предпочитаният метод, вероятно поради широкото му използване в смартфоните. Разпознаването на лице обаче вече се превръща във все по-широко приета форма, вероятно набирайки популярност чрез интеграцията си с портфейли за смартфони. Технологиите за разпознаване на глас и ирис са по-слабо разпространени поради свързаните с тях технически предизвикателства и по-ниските нива на комфорт и познаваемост на потребителите. Съществува и метод, който сканира вените на дланта, като използва дълбок, невидим съдов модел, който е изключително труден за възпроизвеждане. Биометричните плащания се използват не само при трансакции на дребно. Някои финансови институции ги интегрират в системи за достъп до сметки и удостоверяване на трансакции.

Използва се все по-често и в цифровите портфейли, където потребителите могат да удостоверяват плащания или да имат достъп до билети, бордни карти и други услуги. В здравните заведения биометричното удостоверяване може да осигури достъп до медицински досиета и да гарантира, че само оторизиран персонал може да получи чувствителна информация за пациентите. Правителства пък включват биометрични плащания в различни обществени услуги, включително програми за социално подпомагане, за да гарантират, че няма да има измами при помощите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

